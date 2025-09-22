Η αγωνιστική δράση στη Super League συνεχίστηκε το Σαββατοκύριακο (20-21/9) με συναρπαστικές αναμετρήσεις και το μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1, σε μία αναμέτρηση με πάθος και ένταση και γκολ στο φινάλε.

ΠΑΟΚ και ΑΕΚ είχαν τις πρώτες τους απώλειες βαθμών, καθώς κόλλησαν απέναντι σε Παναιτωλικό και ΑΕΛ αντίστοιχα και άφησαν δύο πόντους. Με τον Λεβαδειακό να πετυχαίνει τη νίκη της αγωνιστικής με το εντυπωσιακό 4-0 επί του ΟΦΗ.

Η επόμενη αγωνιστική της Stoiximan Super League είναι προγραμματισμένη για το επόμενο τριήμερο 27-28-29 Σεπτεμβρίου, χωρίς το μεγάλο ντέρμπι.

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον φορμαρισμένο Λεβαδειακό, η ΑΕΚ τον Βόλο και ο Άρης τον Πανσερραϊκό.

Η επόμενη αγωνιστική

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός-Λεβαδειακός (18:00)

Άρης-Πανσερραϊκός (20:30)

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ-Βόλος (17:00)

ΟΦΗ-Κηφισιά (19:00)

Αστέρας AKTOR-ΠΑΟΚ (20:30)

Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός (21:00)

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου