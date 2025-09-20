Ο Ατρόμητος προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο, ο Πανσερραϊκός όμως ισοφάρισε στο δεύτερο και με το τελικό 1-1 πήρε τον πρώτο του βαθμό στη φετινή Stoiximan Super League, έπειτα από τρεις συνεχόμενες ήττες.

Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης ο ρυθμός δεν ήταν και ο καλύτερος, με τους γηπεδούχους να έχουν την πρώτη τους προσπάθεια στο 14′ με την άστοχη κεφαλιά του Φαλέ μετά τη σέντρα του Νανελί. Η πρώτη φάση των φιλοξενούμενων, από την άλλη, ήταν πολύ καλύτερη καθώς κατάφεραν να σκοράρουν.

Στο 18′ ο Μπάκου έκανε το γύρισμα από αριστερά και ο Μίχορλ με σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Οι Περιστεριώτες είχαν το προβάδισμα, είχαν κατοχή μπάλας και είχαν γενικά τον έλεγχο του παιχνιδιού, αν και οι Σερραίοι άγγιξαν στην ισοφάριση στο 37′, όταν ο Μπανζάκι με σουτ, μετά την εκτέλεση κόρνερ, έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να ανεβάσουν την απόδοσή τους και είχαν ευκαιρία στο 54′ με τον Φαλέ που σούταρε από ψηλά από πολύ καλή θέση μετά τη σέντρα του Λύρατζη, για να έρθει τελικά το 1-1 στο 69′: Κλέψιμο του Λύρατζη και γύρισμα για τον Μάρα που βρήκε δίχτυα από κοντά.

Η φάση εξετάστηκε στο VAR για ενδεχόμενο επιθετικό φάουλ αλλά τελικά το γκολ μέτρησε κανονικά και το 1-1 παρέμεινε μέχρι τη λήξη του αγώνα καθώς δεν υπήρξε κάποια άλλη μεγάλη φάση στη συνέχεια.

Πανσερραϊκός (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Ρούμιαντσεφ (74′ Δοϊρανλής), Λιάσος, Φαλέ (61′ Μαρας), Μπανζάκι, Νανελί (82′ Μασκανάκης), Ιβάν.

Ατρόμητος (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν (65′ Τσακμάκης), Γιουμπιτάνα (57′ Παλμεσάνο), Τσιγγάρας (65′ Τζοβάρας), Μουτουσαμί (90′ Καραμάνης), Μπάκου, Μίχορλ, Οζέγκοβιτς.