Τα αποτελέσματα στα φιλικά δεν έχουν ουσία, πόσω μάλλον σε καταστάσεις όπως είναι τώρα αυτή του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν την προετοιμασία τους με ελάχιστους παίκτες, το βράδυ του Σαββάτου πέταξαν για την Αυστραλία και το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», χθες το βράδυ εντάχθηκαν στη δύναμή τους οι διεθνείς. Και την ίδια ώρα ο Σορτς και ο Χολμς είναι ασθενείς, ο Λεσόρ κάνει αποθεραπεία για να ξεπεράσει τον σοβαρό του τραυματισμό, ενώ ο Γκριγκόνις και ο Οσμαν έμειναν στην Αθήνα, ο πρώτος για να μην επιδεινωθεί η κατάστασή του, ο δεύτερος για να ξεπεράσει το οστικό οίδημα, που υπέστη στο Ευρωμπάσκετ.

