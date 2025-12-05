Σε μια εξέλιξη που μπορεί να αλλάξει δραστικά τον παγκόσμιο χάρτη της ψυχαγωγίας, η Warner Bros. Discovery έχει εισέλθει σε αποκλειστικές συνομιλίες με το Netflix για την πώληση των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών της στούντιο, καθώς και της πλατφόρμας HBO Max, σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων που δεν είχαν άδεια να μιλήσουν δημόσια. Αν οριστικοποιηθεί, η συμφωνία αναμένεται να προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στη βιομηχανία των media.

Η απόφαση για αποκλειστικές συνομιλίες με το Netflix ήρθε έπειτα από έναν έντονο ανταγωνισμό, όπου διεκδικητές ήταν επίσης η Comcast και η Paramount. Και οι τρεις εταιρείες κατέθεσαν βελτιωμένες προτάσεις μέσα στην εβδομάδα, με το Netflix να προσφέρει κυρίως ρευστό.

Η Comcast διεκδικεί επίσης τα στούντιο της Warner Bros. Discovery και το HBO Max, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον –που διαθέτει δισεκατομμύρια χάρη στην οικογενειακή περιουσία– προσπαθεί να αποκτήσει ολόκληρη την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων και των παραδοσιακών τηλεοπτικών δικτύων όπως το CNN και το TNT.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η πρόταση του Netflix, της μεγαλύτερης πλέον συνδρομητικής πλατφόρμας streaming με πάνω από 300 εκατομμύρια χρήστες, περιλαμβάνει δέσμευση για συνέχιση των κινηματογραφικών προβολών των ταινιών της Warner Bros. Discovery, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες και επικαλούνται οι New York Times. Πρόκειται για σημαντική μεταστροφή για το Netflix, που έχτισε την επιτυχία του πάνω στο streaming στο σπίτι και μέχρι σήμερα απέφευγε να επενδύσει σοβαρά στη διανομή στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Παρά το μέγεθός του, το Netflix δεν έχει επιχειρήσει ποτέ εξαγορά τέτοιας κλίμακας. Το Bloomberg ήταν το πρώτο μέσο που μετέδωσε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να περάσουν σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις.

Οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί από τις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές. Ο τρόπος που η κυβέρνηση Τραμπ θα αξιολογήσει τα ζητήματα ανταγωνισμού θα εξαρτηθεί, μεταξύ άλλων, από το πώς ορίζονται οι βασικοί «παίκτες» σε μια βιομηχανία που αλλάζει ταχύτατα, καθώς τεχνολογικοί κολοσσοί όπως η Apple και η Amazon μετατρέπονται σε άμεσους ανταγωνιστές των παραδοσιακών μέσων.

Η πολιτική διάσταση παίζει επίσης ρόλο στις εγκρίσεις τέτοιων συμφωνιών. Ο κ. Έλισον έχει αναπτύξει σχέση με τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος έχει επαινέσει την οικογένειά του για την ιδιοκτησία της Paramount. Αντιθέτως, ο Μπράιαν Ρόμπερτς, επικεφαλής της Comcast, έχει βρεθεί αρκετές φορές απέναντι στον πρόεδρο, με τον Τραμπ να τον χαρακτηρίζει «ντροπή για τη ραδιοτηλεόραση».

Την Πέμπτη, μια ομάδα ανώνυμων παραγωγών μεγάλου μήκους έστειλε επιστολή στο Κογκρέσο εκφράζοντας «σοβαρές ανησυχίες» για το ενδεχόμενο εξαγοράς της Warner Bros. Discovery από το Netflix. «Το Netflix θεωρεί κάθε λεπτό που περνά κάποιος σε κινηματογραφική αίθουσα ως χαμένο χρόνο από την πλατφόρμα του», ανέφερε η επιστολή. «Δεν έχει κανένα κίνητρο να στηρίξει τις κινηματογραφικές προβολές και κάθε κίνητρο να τις εξαφανίσει».

Οι παραγωγοί εξέφρασαν επίσης φόβους για «μονοπωλιακό έλεγχο» της αγοράς streaming. Όπως σημείωσαν, δεν υπέγραψαν την επιστολή με τα ονόματά τους λόγω «φόβου αντιποίνων».