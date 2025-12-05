Η Πρόεδρος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, Χριστίνα Τσιλιγκίρη, τοποθετήθηκε μέσω ανάρτησής της στα social media, σχετικά με την κατάσταση της έδρας του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Προέδρου του ΣΕΦ:

«Το 2020, ύστερα από αίτημα του τότε Υπουργού Αθλητισμού, κ. Αυγενάκη, στείλαμε τις μελέτες για τις ενεργειακές αναβαθμίσεις. Το ΣΕΦ όμως δεν εντάχθηκε ποτέ στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Θυμάμαι σαν σήμερα το 1995, όταν ο συγχωρεμένος Γιάννης Ιωαννίδης, μαζί με τους βοηθούς του, μάζευε τα νερά με σφουγγαρίστρες και κουβάδες. Από τότε – και πριν από τότε – δεν είχε γίνει απολύτως τίποτα.

Ως Πρόεδρος του ΣΕΦ είμαι υπεύθυνη να διαχειρίζομαι τα χρήματα που μου δίνονται. Όχι αυτά που δεν έχω. Ο ρόλος μου είναι να καταθέτω αιτήματα και να αποτυπώνω τις ανάγκες. Όλα τα αιτήματα είναι κατατεθειμένα στις τεχνικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Τα χρήματα όμως δεν έχουν δοθεί ποτέ.

Ό,τι έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα, το έχουμε καταφέρει με τα πενιχρά χρήματα του τακτικού προϋπολογισμού».