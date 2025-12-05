Ο Κώστας Φορτούνης εκμεταλλεύτηκε τη διακοπή στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας και βρέθηκε ξανά στην Ελλάδα. Ο 33χρονος μέσος επισκέφτηκε χθες το Ρέντη, παρακολούθησε την προπόνηση του Ολυμπιακού και είχε μια θερμή συζήτηση τόσο με τους παλιούς του συμπαίκτες όσο και με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Η κίνηση αυτή του Φορτούνη μόνο αδιάφορη δεν είναι και λέει πολλά για το μέλλον του. Το συμβόλαιό του με την Αλ Καλίτζ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι και οι πιθανότητες να επιστρέψει στο λιμάνι για να κλείσει την καριέρα του με τη φανέλα του Ολυμπιακού είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Άλλωστε, ο πρώην διεθνής μέσος είχε αποχωρήσει το καλοκαίρι του 2024 διατηρώντας εξαιρετικές σχέσεις με τους «Ερυθρόλευκους». Ο ίδιος βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση αφού στη φετινή σεζόν του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας έχει ήδη 4 γκολ και 9 ασίστ.

Υπενθυμίζεται πως ο Φορτούνης αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό από το 2014 έως το 2024, κατακτώντας συνολικά έξι πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα, ενώ υπήρξε και ο αρχηγός της ομάδας στην ιστορική κατάκτηση του Conference League. Συνολικά, μέτρησε 343 εμφανίσεις με τα ερυθρόλευκα, σημειώνοντας 94 γκολ και 106 ασίστ.

Φυσικά, για την πιθανή επιστροφή του θα πρέπει να ανάψει το «πράσινο φως» ο Χοσέ Λουΐς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος αναμένεται επίσης να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, μοιάζει δύσκολο να αρνηθεί, καθώς ξέρει καλά τι σημαίνει ο Φορτούνης για τον σύλλογο, ενώ ο ίδιος είναι θετικός στο να ξαναδεί τον παίκτη στα ερυθρόλευκα.