Αρνητική πορεία κατέγραψε φέτος ο τζίρος στη λιανική αγορά κατά την περίοδο της Black Friday, όπως προκύπτει από τη νέα έρευνα του ΙΝΕΜΥ–ΕΣΕΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε για δέκατη συνεχή χρονιά σε πανελλαδικό δείγμα 258 εμπορικών επιχειρήσεων. Οι φετινές επιδόσεις όχι μόνο υστέρησαν σε σχέση με την περσινή Black Friday, αλλά ακολούθησαν και τη γενικότερα υποτονική εικόνα που καταγράφει το λιανεμπόριο το φετινό φθινόπωρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις (48%) είδαν τις πωλήσεις τους να μειώνονται σε σχέση με πέρυσι, παρότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων (δύο στις τρεις) η πτώση δεν ξεπέρασε το 10%. Παρά το γεγονός ότι η συμμετοχή στη Black Friday παρέμεινε υψηλή, στο 81%, η ικανοποίηση των επιχειρήσεων από τις επιδόσεις τους ήταν περιορισμένη. Οι μισές δηλώνουν μέτρια ικανοποιημένες, ενώ το ποσοστό όσων εμφανίζουν χαμηλό βαθμό ικανοποίησης υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με το 2024, αγγίζοντας πλέον το 38%.

Παράλληλα, καταγράφεται σαφής διεύρυνση της διάρκειας των προσφορών, με σχεδόν τις μισές επιχειρήσεις να συμμετέχουν καθ’ όλη την εβδομάδα και μία στις τέσσερις να υιοθετεί εκπτώσεις για ολόκληρο τον Νοέμβριο. Οι περισσότερες κινήθηκαν σε επίπεδα εκπτώσεων 21% έως 40%, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό, περίπου μία στις τρεις επιχειρήσεις, προχώρησε σε γενικευμένες μειώσεις τιμών σε όλο το εύρος των προϊόντων της, στοιχείο που υπογραμμίζει τις πιέσεις που δέχεται ο κλάδος. Χαμηλή εμφανίζεται και η εικόνα της επισκεψιμότητας, με πάνω από τις μισές επιχειρήσεις να δηλώνουν ότι κινήθηκε σε μη ικανοποιητικά επίπεδα, παρά το γεγονός ότι το τριήμερο Παρασκευή–Κυριακή αποτέλεσε την περίοδο αιχμής για τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις.

Το πλαστικό και ηλεκτρονικό χρήμα κυριάρχησε και φέτος στις συναλλαγές, με τα μετρητά να περιορίζονται σημαντικά, ενώ ολόκληρη η φθινοπωρινή περίοδος αποτυπώνεται επίσης υποτονική, καθώς οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις δηλώνουν πως οι πωλήσεις τους κινήθηκαν στα ίδια ή σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι. Επιπλέον, έξι στις δέκα σημειώνουν ότι δεν υπήρξαν διευκολύνσεις ή μειώσεις τιμών από τους προμηθευτές για τη Black Friday, γεγονός που δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο την εμπορική πολιτική τους. Μόνο μία στις πέντε συμμετείχε στη Cyber Monday.

Αξιοσημείωτο είναι ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των επιχειρήσεων αμφισβητούν πλέον την αποτελεσματικότητα του θεσμού, εκτιμώντας ότι η Black Friday ευνοεί κυρίως τις μεγάλες αλυσίδες και τις διεθνείς πλατφόρμες, αφήνοντας τις μικρότερες επιχειρήσεις με περιορισμένο περιθώριο κέρδους. Οι περισσότερες επέλεξαν ως κύριο μέσο προώθησης τις βιτρίνες και σε δεύτερο βαθμό τα social media.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, σχολίασε ότι τα αποτελέσματα της έρευνας «επιβεβαιώνουν την αρνητική πορεία του τζίρου», παρά τις υψηλές και παρατεταμένες προσφορές των επιχειρηματιών, σημειώνοντας πως η αγορά είχε προσδοκίες για μια σημαντική τόνωση των εσόδων, η οποία δεν επιτεύχθηκε. Όπως τόνισε, με το λειτουργικό κόστος να παραμένει υψηλό, οι επιχειρήσεις στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην εορταστική περίοδο, αναμένοντας ένα καλύτερο τέλος στο 2025.