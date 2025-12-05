Νέα αύξηση €100 εκατ. για τους δημόσιους πόρους του Ταμείου Δανείων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ), η οποία αναμένεται να χρηματοδοτήσει με τη μόχλευση νέα δάνεια συνολικού ύψους €240 εκατ., σηματοδοτεί η σχετική απόφαση που υπέγραψε ο αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Η πρόσθετη χρηματοδότηση, με πόρους από το Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα” του ΕΣΠΑ 2021-2027, έχει ως στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και τη διεύρυνση της πρόσβασης των ΜμΕ στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αποτελεί δε, αποτέλεσμα της μεγάλης απήχησης που είχε στην αγορά η προηγούμενη φάση χρηματοδότησης μέσω του Ταμείου Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, γεγονός που αποτυπώθηκε στην πλήρη απορρόφηση των σχετικών πόρων της 3ης φάσης, εντός μιας εβδομάδας.

Σημειώνεται ότι έως σήμερα, στις τρεις προηγούμενες φάσεις του Ταμείου Δανείων, εγκρίθηκαν συνολικά περισσότερα από 2.700 δάνεια, συνολικού ύψους €924 εκατ. προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα.

Χαρακτηριστικά του ταμείου δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Το Ταμείο Δανείων προσφέρει δάνεια με το 40% του ποσού να χορηγείται άτοκα και με επιδότηση επιτοκίου έως 3% στο υπόλοιπο μέρος (60%) για 2 έτη. Συνολικά, τα δάνεια που παρέχονται μέσω του Ταμείου Δανείων του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ έχουν μειωμένο επιτόκιο έως και κατά 70% για τα 2 πρώτα χρόνια. Η διάρκεια των δανείων για τα επενδυτικά είναι από 5 έως 12 έτη, με περίοδο χάριτος έως 24 μήνες. Για τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης η διάρκεια είναι από 2 έως 5 έτη, με περίοδο χάριτος έως 12 μήνες, κατά την οποία η επιχείρηση δεν αποπληρώνει κεφάλαιο αλλά μόνο τόκους. Τα Δάνεια Κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού κυμαίνονται από €10.000 έως €500.000 και τα Επενδυτικά Δάνεια από €20.000 έως €8.000.000. Για περισσότερες πληροφορίες και την υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επισκεφθούν την πλατφόρμα KYC (Know Your Customer) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στο www.hdb.gr.

