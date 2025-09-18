Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ είναι ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού για τη θέση του προπονητή και οι Ουκρανοί τον ρώτησαν για το θέμα, με τον ίδιο να απαντάει πως είναι φήμες και να υπενθυμίζει ότι έχει συμβόλαιο με την εθνική Ουκρανίας ως το καλοκαίρι του 2026.

Μπορεί οι «πράσινοι» να ανακοίνωσαν τη συμφωνία με τον Χρήστο Κόντη, πρόκειται όμως για μια προσωρινή λύση καθώς ο στόχος είναι να αποκτηθεί άλλος προπονητής ως αντικαταστάτης του Ρουί Βιτόρια.

Όπως έγινε γνωστό την Πέμπτη (18/9), ο πρώτος στόχος των ανθρώπων του Παναθηναϊκού είναι ο Ρεμπρόφ, ο οποίος είναι ομοσπονδιακός τεχνικός της Ουκρανίας, με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο. Ο 51χρονος προπονητής φέρεται να είναι θετικός στο ενδεχόμενο να έρθει στην Ελλάδα για το «τριφύλλι», σε ερωτήσεις των συμπατριωτών του όμως έκανε λόγο για «φήμες».

«Ρωτήστε τους Έλληνες δημοσιογράφους που τα γράφουν αυτά. Έχω ενεργό συμβόλαιο με την Ουκρανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Πώς μπορώ να διαπραγματεύομαι με άλλον σύλλογο; Αυτά είναι όλα φήμες», είπε σχετικά και στη συνέχεια ρωτήθηκε για το αν θα τον ενδιέφερε η προοπτική του Παναθηναϊκού.

«Με ενδιαφέρει να δουλεύω με την εθνική Ουκρανίας», ήταν η απάντησή του.