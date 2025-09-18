Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την αναζήτηση του αντικαταστάτη του Ρουί Βιτόρια μετά τη συμφωνία με τον Χρήστο Κόντη για να αναλάβει την ομάδα μέχρι νεωτέρας και ο βασικός του στόχος είναι ο Σεργκέι Ρεμπρόφ.

Οι «πράσινοι» θα έχουν τον Κόντη στον πάγκο τους στο προσεχές ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και γενικά για όσο χρόνο χρειαστεί μέχρι να βρεθεί ο νέος προπονητής και το όνομα που βρίσκεται πάνω-πάνω στη σχετική λίστα είναι αυτό του 51χρονου Ουκρανού.

Ο Ρεμπρόφ είναι από το 2023 στην εθνική ομάδα της χώρας του και έχει συμβόλαιο ως το τέλος του χρόνου, με τον ίδιο να επιθυμεί την αποχώρησή του για να δουλέψει ξανά σε σύλλογο. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει πως η αποδέσμευσή του θα είναι εύκολη υπόθεση.

Όπως και να έχει, οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές συνεχίζονται, με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού να έχουν ξεχωρίσει τον Ουκρανό λόγω των αποτελεσμάτων του.

Ο Ρεμπρόφ κατέκτησε δύο πρωταθλήματα, δύο κύπελλα και ένα Σούπερ Καπ Ουκρανίας με τη Ντιναμό Κιέβου από το 2014 μέχρι και το 2017, όταν και αποδέχθηκε την πρόταση της Αλ Αχλί. Στη Σαουδική Αραβία έμεινε για ένα χρόνο και επέστρεψε στην Ευρώπη για τη Φερεντσβάρος, με την οποία κατέκτησε τρία πρωταθλήματα στην τριετία που έμεινε στην Ουγγαρία.

Το 2021 πήγε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την Αλ Αΐν και κατέκτησε ένα πρωτάθλημα και ένα Λιγκ Καπ, αποφασίζοντας να φύγει το 2023 για να αναλάβει την εθνική Ουκρανίας, με την οποία προκρίθηκε στο EURO 2024.