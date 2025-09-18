Λίγες ημέρες μετά το φινάλε του Ευρωμπάσκετ 2025, στο οποίο η Ελλάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, ο θρυλικός άσος του ΝΒΑ, Πάου Γκασόλ φιλοξενήθηκε σε εκπομπή του ESPN και εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την αφοσίωση στην Εθνική του ομάδα.

«Λατρεύω το πάθος του. Λατρεύω το πόσο αγαπά τη χώρα του, την υπερηφάνεια που νιώθει για αυτήν, την αφοσίωση και την προσήλωση που έχει στην εθνική του ομάδα. Είναι κάτι ξεχωριστό να παίζεις για τη χώρα σου.

Είναι κάτι ξεχωριστό το να αντιπροσωπεύεις τη χώρα σου, τον λαό σου, τους οπαδούς σου όπου κι αν πας, αλλά ειδικά όταν παίζεις για την εθνική σου ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γκασόλ.