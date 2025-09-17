Ο Ολυμπιακός δεν άρχισε με το αποτέλεσμα που ήθελε το Champions League καθώς έμεινε στο 0-0 με την Πάφο και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσε τα εύσημα στους Κύπριους για το πώς αμύνθηκαν, στρέφοντας την προσοχή του στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, έχοντας και αριθμητικό πλεονέκτημα από το 25′, δεν κατάφεραν όμως να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα και έχασαν δύο βαθμούς που υπολόγιζαν ότι θα πάρουν.

Όπως και να έχει, ο προπονητής τους εξήγησε αυτό το 0-0, λέγοντας τα εξής στις δηλώσεις του.

Για την εμφάνιση και το αποτέλεσμα: «Ήταν πάρα πολύ καλή η άμυνα του αντιπάλου. Δεν μας επέτρεψαν ξεκάθαρο σουτ. Έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν ακόμα και με δέκα παίκτες. Με αυτόν τον τρόπο δεν μας άφησαν να τους απειλήσουμε καθόλου».

Για το αν το γεγονός ότι η Πάφος έμεινε με δέκα παίκτες δυσκόλεψε τα πράγματα για τον Ολυμπιακό καθώς κλείστηκε στην άμυνά της: «Αυτό συμβαίνει πολλές φορές στο ποδόσφαιρο. Όταν είσαι με 11 έχεις την επιθυμία να βγεις μπροστά. Αλλιώς με δέκα έχεις το νου σου στην άμυνα. Η Πάφος είναι μια ομάδα που ξέρει να αγωνίζεται καλά, είναι μια έμπειρη ομάδα».

Για το αν αυτοί οι δύο χαμένοι βαθμοί θα λείψουν από τον Ολυμπιακό στη συνέχεια: «Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε έτσι. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες που παίζουμε στο Champions League. Πρέπει να σκεφτόμαστε ένα ένα τα παιχνίδια. Τώρα κοιτάμε τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρουμε στην πραγματικότητα πόσους βαθμούς χρειάζεται μια ομάδα για να συνεχίσει».