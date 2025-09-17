Ο Ολυμπιακός είχε εξαιρετική απόδοση και το πάνω χέρι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, επικρατώντας με το εμφατικό 4-0 της Πάφου στην 1η αγωνιστική της League Phase του Youth League.

Δύο γκολ από τον Χάμζα, με δημιουργό τον Αλαφάκη, ενώ σκόραραν και οι Λιατσικούρας και Κότσαλος.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ολυμπιακός: Καμπαγιοβάνης, Θεοδωρίδης, Καρκατσάλης, Μίλισιτς, Ρολάκης, Αλαφάκης, Χάμζα, Λιατσικούρας, Φίλης, Κότσαλος, Αγγελάκης

Πάφος: Πέτρου, Σιδερένιος, Ιγνατιάδης, Σκάφη, Ιωάννου, Χριστοφόρου, Στεφάνου, Μίκαελ, Ντε Σόουζα, Μαυρούδης, Μοράες.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase του Youth League