Το κύριο πιάτο της πρεμιέρας της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson διεξάγεται σήμερα Τετάρτη 17/9 με οκτώ αναμετρήσεις.

Στις 16:00 το Αιγάλεω φιλοξενεί την ΑΕΚ, ενώ στις 17:30 ο Λεβαδειακός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ.

Τέλος, ο Παναθηναϊκός, με υπηρεσιακό τεχνικό τον Κοροπούλη, κοντράρεται στη Λεωφόρο με την Athens Kallithea.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:

Ηλιούπολη-Βόλος 1-3

Τετάρτη 17/9

15:00 Παναιτωλικός-Άρης