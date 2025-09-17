Το κύριο πιάτο της πρεμιέρας της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson διεξάγεται σήμερα Τετάρτη 17/9 με οκτώ αναμετρήσεις.
Στις 16:00 το Αιγάλεω φιλοξενεί την ΑΕΚ, ενώ στις 17:30 ο Λεβαδειακός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ.
Τέλος, ο Παναθηναϊκός, με υπηρεσιακό τεχνικό τον Κοροπούλη, κοντράρεται στη Λεωφόρο με την Athens Kallithea.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:
- Ηλιούπολη-Βόλος 1-3
Τετάρτη 17/9
15:00 Παναιτωλικός-Άρης
- 15:00 Κηφισιά-Αστέρας Aktor
- 16:00 Αιγάλεω-ΑΕΚ
- 16:00 Μαρκό-ΑΕΛ
- 16:00 ΟΦΗ-Καβάλα
- 16:00 Ατρόμητος-Ελλάς Σύρου
- 17:30 Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ
- 17:30 Παναθηναϊκός-Athens Kallithea