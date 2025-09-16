Με ανάρτησή του στα social media ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξέφρασε για ακόμη μία φορά τα συναισθήματά του για την Εθνική Ελλάδας, με την οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025.

Ο Greek Freak είναι πάντα εκεί όταν καλεί η Εθνική ομάδα και το ίδιο έγινε και φέτος, όντας πιο αποφασισμένος από ποτέ για την κατάκτηση μεταλλίου. Κάτι που έδειξε με τις εμφανίσεις του καθώς ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες του τουρνουά, με αποτέλεσμα να επιλεγεί στην καλύτερη 5άδα.

Ο Αντετοκούνμπο ήταν ο ηγέτης της Εθνικής Ελλάδας που επέστρεψε στο βάθρο μεγάλης διοργάνωσης έπειτα από αναμονή 16 χρόνων κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο και με νέα ανάρτησή του στα social media εξέφρασε τα συναισθήματά του.

Συγκεκριμένα, ο ηγέτης της Εθνικής ανέβασε ένα βίντεο με διάφορες στιγμές με τη φανέλα της και έγραψε: «Τίποτα δεν μπορεί να νικήσει το συναίσθημα του να εκπροσωπείς τη χώρα σου».