Ο Εμμανουήλ Καραλής έδειξε την κλάση του στον μεγάλο τελικό του άλματος επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Τόκιο και κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο με άλμα στα 6.00 μ.

Ο Καραλής φόρεσε στο στήθος του το ασημένιο μετάλλιο, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται στην ελίτ του αθλήματος.

«Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη και μακριά σεζόν. Το να καταφέρνω να την τελειώνω με ένα χαμόγελο και με τους φίλους μου στο βάθρο, είναι κάτι μοναδικό. Δεν κοιμήθηκα όλη τη νύχτα, κοιτούσα τα μηνύματα, ευχαριστώ για όλη τη θετική ενέργεια. Αν δεν περνούσα το 5,95, αλλά και τα 6 μέτρα, θα ήμουν εκτός μεταλλίων. Αυτό σημαίνει πως είμαι ένας αθλητής μεγάλων αγώνων, ειδικά όταν φοράω το εθνόσημο και αγωνίζομαι για την πατρίδα μου. Δίνω το 110%. Θέλω να φεύγω εντελώς κουρασμένος όταν αγωνίζομαι για την Ελλάδα. Εξάντλησα όλες μου τις δυνάμεις και έφυγα χαρούμενος. Σίγουρα ήταν στο πλάνο μου το χρυσό. Όποτε αγωνίζομαι θέλω να εξαντλώ όλες μου τις δυνάμεις. Είμαι και εγώ εγωιστής. Μπορεί να μη φαίνεται αυτή η φλόγα, αλλά την έχω μέσα μου. Θέλω να είμαι πρώτος και ξέρω ότι κάποια στιγμή θα τα καταφέρω. Έχω κάνει τα πάντα για να πετύχω το καλύτερο δυνατό», τόνισε, σε δηλώσεις του, ο Έλληνας πρωταθλητής.

Όλα τα μετάλλια που έχει κατακτήσει ο Καραλής