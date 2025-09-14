Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπήκε… αγριεμένος στον μικρό τελικό του EuroBasket 2025 ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδας και τη Φινλανδία, προσφέροντας θέαμα με κάρφωμα και μπλοκ και ενθουσιάζοντας τη FIBA.

Ο Greek Freak έχει προσφέρει πολλά highlights από την έναρξη της διοργάνωσης και ήδη το έχει κάνει και στον αγώνα που θα κρίνει το ποια ομάδα θα κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο.

Giannis looks like he'll run through a brick wall for Greece today. 🧱#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/e9v6wPm7kn — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

Ο Αντετοκούνμπο μπήκε στο παιχνίδι με διάθεση να βοηθήσει τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα, με τη FIBA να κάνει αναρτήσεις στα social media τόσο με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα που έκανε όσο και με ένα ακόμη πιο εντυπωσιακό μπλοκ.