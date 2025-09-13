Το τρίποντο του Τζέιμς στα 6 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της παράτασης υποχρέωσε τον Ολυμπιακό σε ήττα με 80-83 από τη Μονακό, σε φιλικό παιχνίδι στο πλαίσιο του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης».

Οι Γάλλοι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι, είχαν «ζεστό» τον Μίροτιτς και προηγήθηκαν με 18-8 στο 8′, για να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος με το σκορ στο 18-12 υπέρ τους. Παρά τις προσπάθειες των «ερυθρόλευκων» οι Μονεγάσκοι παρέμεναν μπροστά και με καλάθι του Τζέιμς πήγαν στο +10 (30-20) στο 14′, με τον Γουόκαπ να προσπαθεί να αντιδράσει για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με τον Ολυμπιακό να είναι πίσω με 34-42, στην τρίτη περίοδο όμως το τρίποντο του Φουρνιέ έφερε τη διαφορά στον πόντο (41-42) και στη συνέχεια ήρθε και η ισοφάριση (45-45), πριν πάρει ξανά το προβάδισμα η Μονακό, η οποία μπήκε από το +4 (55-51) στο τέταρτο δεκάλεπτο.

Εκεί, η ομάδα του Μπαρτζώκα με σερί 10-0 βρέθηκε από το -4 στο +6 (61-55), οι Γάλλοι όμως επανήλθαν και πέρασαν μπροστά με 70-67 με τρίποντο του Τζέιμς στο 38′. Ο Πίτερς με καλάθι και φάουλ έγραψε το 70-70 καθώς το παιχνίδι μπήκε στο τελευταίο λεπτό και τελικά χρειάστηκε παράταση για να προκύψει νικητής.

Στο έξτρα πεντάλεπτο οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο-πόντο και όλα έδειχναν ότι θα χρειαζόταν και δεύτερη παράταση, στα 6 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη όμως ο Τζέιμς με τρίποντο έγραψε το 83-80 για τη Μονακό, η οποία πήρε τη φιλική νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 12-18, 34-42, 51-55, 70-70, 80-83 (παράταση)