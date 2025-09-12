Μπορεί ο Εργκίν Αταμάν να ζήτησε περισσότερες πτήσεις από Τουρκία προς Ρίγα για τον ημιτελικό του EuroBasket 2025, η Εθνική Ελλάδας όμως θα έχει πιο δυναμική συμπαράσταση στον ημιτελικό.

Από την ημέρα που βγήκε το ζευγάρι του ημιτελικού ο προπονητής της Τουρκίας φρόντισε να ζητήσει από τις αεροπορικές εταιρείες της χώρας του να βάλουν πρόσθετες πτήσεις για την πρωτεύουσα της Λετονίας ώστε να έχει η ομάδα του όσο το δυνατόν περισσότερους οπαδούς στο πλευρό της.

Η επιθυμία του Αταμάν έγινε επιθυμία, παρ’ όλα αυτά οι Έλληνες που θα βρίσκονται στις εξέδρες θα είναι περισσότεροι. Είναι αρκετοί αυτοί που ταξίδεψαν και την Παρασκευή (12/9), ανήμερα του αγώνα, για τη Ρίγα προκειμένου να είναι δίπλα στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Υπολογίζεται ότι στις εξέδρες του γηπέδου θα βρεθούν περίπου 2.000 Έλληνες ενώ οι Τούρκοι υπολογίζεται ότι δεν θα ξεπεράσουν τους 1.000, με τη μάχη της εξέδρας να βάφεται γαλανόλευκη. Μένει να έρθει η νίκη και στο παρκέ…