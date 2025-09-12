Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ ετοιμάζεται για έναν ημιτελικό που θα γραφτεί στην ιστορία, καθώς το βράδυ της Παρασκευής (12/9/2025, 21:00) αντιμετωπίζει την Τουρκία στη «Riga Arena». Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα έχει στο πλευρό της ισχυρή υποστήριξη από τους Έλληνες φιλάθλους που ταξίδεψαν στη Λετονία.

Περισσότεροι από 1.500 Έλληνες οπαδοί αναμένεται να δώσουν βροντερό «παρών» στο γήπεδο, μετατρέποντας τις εξέδρες σε γαλανόλευκο φρούριο και δημιουργώντας καυτή ατμόσφαιρα στον ημιτελικό του Eurobasket.

Η Ρίγα έχει ήδη γεμίσει με χρώματα Ελλάδας, καθώς από το πρωί της Παρασκευής ολοένα και περισσότεροι φίλαθλοι συρρέουν στην πρωτεύουσα της Λετονίας. Οι «Πελαργοί», μαζί με εκατοντάδες ακόμη Έλληνες, υποδέχθηκαν θερμά την αποστολή της Εθνικής στο ξενοδοχείο, δίνοντας παλμό με συνθήματα και τραγούδια και στήνοντας το δικό τους πάρτι πριν από το μεγάλο ματς.

🇬🇷🙌 Τρέλα από τους Έλληνες φιλάθλους κατά την άφιξη της αποστολής στο ξενοδοχείο! pic.twitter.com/kOpk5KNNmO — SPORT24 (@sport24) September 12, 2025

🇬🇷🙌 Οι Πελαργοί είναι όπως πάντα στο πλευρό της Εθνικής και ετοιμάζονται για τον μεγάλο ημιτελικό κόντρα στην Τουρκία! pic.twitter.com/IVy5QtPuzb — SPORT24 (@sport24) September 12, 2025

Το βράδυ αναμένεται να κορυφωθεί η γιορτή στις εξέδρες, με τους Έλληνες φιλάθλους να δίνουν τον δικό τους αγώνα για να στηρίξουν την προσπάθεια της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ απέναντι στην Τουρκία.

Επίσης, στο πλευρό της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη βρίσκονται και παλαιότεροι διεθνείς μας, όπως ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Θοδωρής Παπαλουκάς και ο Κώστας Τσαρτσαρής, που θα υποστηρίξουν με τη θετική τους ενέργεια την ομάδα.