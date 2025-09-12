Ραντεβού με την ιστορία έχει απόψε η Εθνική Ελλάδος, αφού βρίσκεται σε ημιτελικό Eurobasket για πρώτη φορά από το 2009 και με φόντο την πρόκριση σε έναν τελικό για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη αντιμετωπίζει την Τουρκία (21:00) στη Ρίγα της Λετονίας.

Δίπλα στην Εθνική θα είναι 2.000 Έλληνες

Μετά την εντυπωσιακή νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί της Λιθουανίας την Τρίτη, οι Έλληνες φίλαθλοι σπεύδουν μαζικά να στηρίξουν την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στη Ρίγα της Λετονίας. Η ζήτηση για πτήσεις ήταν τεράστια, τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγες ώρες και από νωρίς το πρωί της Παρασκευής πολλοί ταξιδιώτες ξεκίνησαν το δικό τους ταξίδι για την πρωτεύουσα της Λετονίας.

Η αίθουσα αναχωρήσεων του αεροδρομίου «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη γέμισε ελληνικές σημαίες, πανό και αίσθημα αισιοδοξίας, καθώς 189 Έλληνες οπαδοί ετοιμάζονταν να βρεθούν στο πλευρό της Γαλανόλευκης στον ημιτελικό απέναντι στην ομάδα του Έργκιν Άταμαν.

Οι περισσότεροι από αυτούς προέρχονται από πόλεις της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας και ανήκουν στα γνωστά σωματεία οπαδών, τους «Πελαργούς». Οι φίλαθλοι συγκεντρώθηκαν από τα χαράματα για να περάσουν τον απαραίτητο έλεγχο και στις 8:00 αναχώρησαν με πτήση τσάρτερ για τη Ρίγα.

Παράλληλα, εκατοντάδες Έλληνες οπαδοί ταξίδεψαν το πρωί της Παρασκευής και από την Αθήνα, μέσω του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος». Βίντεο μέσα από τα αεροπλάνα δείχνουν τον ενθουσιασμό να κορυφώνεται, με συνθήματα και πανζουρλισμό να κυριαρχούν, ενώ οι φίλαθλοι περιμένουν με αγωνία τον αποψινό αγώνα.