Ραντεβού με την ιστορία έχει απόψε η Εθνική Ελλάδος, αφού βρίσκεται σε ημιτελικό Eurobasket για πρώτη φορά από το 2009 και με φόντο την πρόκριση σε έναν τελικό για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη αντιμετωπίζει την Τουρκία (21:00) στη Ρίγα της Λετονίας.

Δίπλα στην Εθνική θα είναι και 2.000 Έλληνες.

«Θα είμαστε έτοιμοι σαν ομάδα. Ξέρουμε τα πάντα για την Τουρκία, τους παίκτες-κλειδιά και πώς παίζουν. Είναι ένα παιχνίδι που σε οδηγεί στον τελικό, η πιο έτοιμη ομάδα πνευματικά και αγωνιστικά θα έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει», δήλωσε μεταξύ άλλων ενόψει του ματς ο Βασίλης Σπανούλης.

Μεγάλη κουβέντα έχει σηκωθεί σχετικά με την κατάσταση του παίκτη του Παναθηναϊκού, Τσέντι Όσμαν, ο οποίος τραυματίστηκε κόντρα στους Πολωνούς και δεν συμμετείχε στην προπόνηση της Πέμπτης (11/9), αλλά λογικά θα σφίξει τα δόντια και θα αγωνιστεί.

Ιστορικό και για την Τουρκία το αποψινό παιχνίδι, αφού βρίσκεται για μόλις δεύτερη φορά σε ημιτελικό Eurobasket, η πρώτη φορά ήταν το 2001 που φιλοξένησαν τη διοργάνωση.

Προϊστορία Ελλάδα-Τουρκία:

67 αγώνες, 44-23

