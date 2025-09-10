Ο μεγάλος Λούκα Ντόντσιτς πρόσφερε ακόμη ένα show στο EuroBasket 2025 με 39 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ έχοντας χρεωθεί με 4 φάουλ από το 23′, η Γερμανία όμως νίκησε τη Σλοβενία με 99-91 και θα αντιμετωπίσει τη Φινλανδία στον ημιτελικό.

Ο αγώνας άρχισε με την παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία να παίρνει το προβάδισμα, τον Ντόντσιτς να χρεώνεται με τεχνική ποινή στο… δίλεπτο και τον Σρούντερ να προκαλεί τον σούπερ σταρ της Σλοβενίας, ο οποίος στη συνέχεια αντέδρασε όπως ξέρει: Σκόραρε από παντού. Έτσι, οι Σλοβένοι όχι μόνο πλησίασαν αλλά προσπέρασαν και ξέφυγαν και με +11 (32-21) στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Τα «πάντσερ» μπήκαν καλύτερα, πάντως, στο δεύτερο δεκάλεπτο και με καλάθι του Ομπστ μείωσαν σε 34-36, ο Ντόντσιτς όμως συνέχιζε να σκοράρει και είχε 22 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, στη λήξη του οποίου οι Σλοβένοι ήταν μπροστά με 51-45.

Στα πρώτα λεπτά της τρίτης περιόδου, στο 23′ για την ακρίβεια, τα πράγματα έγιναν πάρα πολύ δύσκολα για τη Σλοβενία καθώς ο ηγέτης της χρεώθηκε με 4ο φάουλ, με τον ίδιο να μην κρύβει τα νεύρα του με τους διαιτητές. Παρ’ όλα αυτά, με τρίποντο του Πρέπελιτς η διαφορά πήγε στους 9 πόντους, για να γίνει το σκορ 70-74 στη λήξη της τρίτης περιόδου με τρίποντο του Ντα Σίλβα… από το κέντρο του γηπέδου.

Το τέταρτο δεκάλεπτο άρχισε με τη Γερμανία να πετυχαίνει άλλους 7 πόντους για να γίνει 10-0 το σερί και 77-74 υπέρ της το σκορ, για να επανέλθει η Σλοβενία στο 36′, όταν ο Ντόντσιτς με τρίποντο έκανε το 85-86. Οι Γερμανοί, όμως, είχαν περισσότερες λύσεις και κατάφεραν να προσπεράσουν ξανά και να επικρατήσουν με 99-91, παίρνοντας την πρόκριση για τους ημιτελικούς.

Τα δεκάλεπτα: 21-32, 45-51, 70-74, 99-91

Γερμανία (Ιμπραχίμαγκιτς): Μπόνγκα 7 (1), Όσκαρ Ντα Σίλβα, Λο 11 (2), Τρίσταν Ντα Σίλβα 5 (1), Βάγκνερ 23, Τάις 15, Σρούντερ 20 (1), Όλατς, Τίμαν 8 (1), Ομπστ 10 (3).

Σλοβενία (Σέκουλιτς): Κράμπελι 9, Νίκολιτς 4, Πρέπελιτς 13 (3), Μούριτς 4, Ράντοβιτς 4, Χρόβατ 11 (1), Όμιτς 7, Στέργκαρ, Ντόντσιτς 39 (5).