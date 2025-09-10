Η Σλοβενία και η Γερμανία κοντράρονται στον προημιτελικό του EuroBasket 2025 και στο 23ο λεπτό ο Λούκα Ντόντσιτς χρεώθηκε με 4ο φάουλ, γεγονός που τον εξόργισε, με αποτέλεσμα να κάνει χαρακτηριστική χειρονομία προς τους διαιτητές.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς είναι απίθανος από την έναρξη της διοργάνωσης και… μόνος του έχει οδηγήσει την εθνική ομάδα της χώρας του ως τους «8», όπου αντιμετωπίζουν το φαβορί Γερμανία.

Αυτό, βέβαια, δεν πτόησε τον Ντόντσιτς που και πάλι σκόραρε με όποιον τρόπο ήθελε, υπήρξε όμως πρόβλημα με τα φάουλ. Πρόβλημα που έγινε πολύ μεγάλο στο 23′, όταν χρεώθηκε με το 4ο. Απόφαση που δεν του άρεσε και το έδειξε.

Συγκεκριμένα, γυρίζοντας προς την πλευρά των διαιτητών ο Σλοβένος έκανε χαρακτηριστική κίνηση με το χέρι θέλοντας να δείξει πως οι διαιτητές έχουν χρηματιστεί, με τους συμπαίκτες του να είναι επίσης έξαλλοι.