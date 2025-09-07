Η Μπαρτσελόνα ανυπομονεί για το νέο Καμπ Νου, αυτό όμως δεν είναι ακόμη 100% έτοιμο και οι εργασίες συνεχίζονται, με αποτέλεσμα να μοιάζει όλο και πιο πιθανό το πρώτο της ευρωπαϊκό παιχνίδι να είναι αυτό με τον Ολυμπιακό για τη League Phase του Champions League.

Οι «μπλαουγκράνα» υπολόγιζαν ότι όλα θα ήταν έτοιμα με την έναρξη της σεζόν, τα πράγματα όμως δεν πήγαν ακριβώς έτσι… Το γεγονός, άλλωστε, ότι πήρε άδεια από τη La Liga για να χρησιμοποιήσει το βοηθητικό γήπεδο «Γιόχαν Κρόιφ» στο παιχνίδι με τη Βαλένθια, στις 14 Σεπτεμβρίου, δείχνει την κατάσταση που επικρατεί.

Όπως και να έχει, οι άνθρωποι της Μπάρτσα υποστηρίζουν πως η ομάδα θα μπει στο νέο Καμπ Νου στις 21 Σεπτεμβρίου για τον αγώνα με τη Χετάφε, στην Ευρώπη όμως τα δεδομένα είναι διαφορετικά καθώς η UEFA δεν επιτρέπει τη χρησιμοποίηση ενός γηπέδου αν δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες.

Έτσι, όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ, είναι εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο να επιτραπεί η χρήση του Καμπ Νου για τον αγώνα με την Παρί Σεν Ζερμέν, ο οποίος θα είναι ο πρώτος εντός έδρας των Καταλανών στο φετινό Champions League.

Τα ευρωπαϊκά εγκαίνια επομένως, με τα δεδομένα που επικρατούν αυτή τη στιγμή, πάνε για το δεύτερο εντός έδρας παιχνίδι, το οποίο είναι αυτό με τον Ολυμπιακό στις 21 Οκτωβρίου.