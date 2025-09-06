Η Τουρκία πήρε την πρόκριση για τους «8» του EuroBasket 2025 επικρατώντας της Σουηδίας με 85-79 και ο Εργκίν Αταμάν τα έβαλε ξανά με τη FIBA.

Ο προπονητής της Τουρκίας είχε εκφράσει έντονα παράπονα για την απόφαση της ομοσπονδίας να ορίσει πολύ νωρίς και συγκεκριμένα στις 12:00 (ώρα Ελλάδας) τον αγώνα με τους Σουηδούς για τη φάση των «16» και μετά τη νίκη και την πρόκριση στους προημιτελικούς επανήλθε εξαπολύοντας νέα επίθεση.

«Πιστεύω πως ήρθε επιτέλους η ώρα για τη FIBA να κάνει κάποια πρόοδο. Όχι μόνο όσον αφορά την ώρα διεξαγωγής των αγώνων. Ξέρετε πως υπάρχουν ομάδες που παίζουν με δέκα παίκτες στο ρόστερ. Ξεκινούν με 12 παίκτες στο τουρνουά και μετά από δύο εβδομάδες μπορούν να παίξουν με εννιά ή δέκα παίκτες, λόγω τραυματισμών… Ακόμα και με οκτώ! Ελάτε τώρα!

Ο άνθρωπος πήγε στο φεγγάρι. Είναι ώρα να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Να αλλάξουμε αυτόν τον κανονισμό, ώστε να δώσουμε 14 και 15 παίκτες στις ομάδες για να έχουν την ευκαιρία να κάνουν αλλαγές», είπε αρχικά ο Αταμάν και συνέχισε.

«Πρέπει επίσης να αλλάξει το σύστημα με τα πρωινά παιχνίδια. Μπορούμε να δίνουμε δύο αγώνες ανά μέρα για τα προημιτελικά, όχι τέσσερις. Είμαστε εδώ τόσες εβδομάδες, παλεύουμε γι’ αυτό. Δώστε άλλες δύο μέρες για τα προημιτελικά, για τον κόσμο που μας παρακολουθεί από την τηλεόραση.

Το μπάσκετ είναι σόου. Εντάξει, σήμερα είναι Σάββατο, αλλά θυμάμαι στο Βερολίνο είχαμε παίξει μεσημέρι μεσοβδόμαδα, Πέμπτη ή Παρασκευή! Ελάτε τώρα! Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε. Η FIBA πρέπει να προοδεύσει. Ο άνθρωπος πηγαίνει στο φεγγάρι. Δεν θέλω να κριτικάρω, αλλά να προτείνω λύσεις ώστε τα πράγματα να γίνουν καλύτερα».