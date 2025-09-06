Η Τουρκία δυσκολεύτηκε περισσότερο από ό,τι αναμενόταν αλλά τελικά νίκησε με 85-79 τη Σουηδία και προκρίθηκε στους προημιτελικούς του Eurobasket 2025.

Στους «8» η ομάδα του Αταμάν, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, θα αντιμετωπίσει το νικητή που θα προκύψει από την αναμέτρηση ανάμεσα στην Πολωνία και τη Βοσνία.

Στο πρώτο ημίχρονο πρωταγωνίστρια ήταν η Σουηδία, που προηγήθηκε στη λήξη του με 42-37 εκμεταλλευόμενη και το γεγονός ότι ο Όσμαν αναγκάστηκε να καθίσει γρήγορα στον πάγκο, φορτωμένος με τρία φάουλ.

Στην τρίτη περίοδο όμως οι Τούρκοι ανέτρεψαν την κατάσταση με τους Σενγκούν και Οσμάνι να ηγούνται της αντεπίθεσης, αλλά με τους Σουηδούς να παραμένουν στο παιχνίδι. Μάλιστα, στο τελευταίο δεκάλεπτο μείωσαν στη μία κατοχή αλλά τους έλειψαν οι λύσεις για να δημιουργήσουν την έκπληξη.

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 37-42, 63-55, 85-79

Τουρκία (Εργκίν Αταμάν): Λάρκιν 10 (1), Χάζερ 11 (1), Όσμαν 17 (4), Μπιτίμ, Κορκμάζ 5 (1), Σενγκούν 24, Οσμάνι 14 (2), Σιπάχι, Γιούρτσεβεν, Μπόνα 4.

Σουηδία (Μίκο Ρίπινεν): Άντερσον 5 (1), Ράμστεντ 4, Μποργκ, Λάρσον 15 (1), Χάκανσον 16 (3), Γκάντεφορς 15, Πάντζαρ 10 (1), Εντζιέ, Μπιργκάντερ 14 (1).