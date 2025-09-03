Πραγματοποιήθηκε σήμερα η διαδικασία με το νέο φορμάτ του Κυπέλλου Ελλάδος, με το κομπιούτερ να βγάζει ντέρμπι Άρη – ΠΑΟΚ στη League Phase.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1η αγωνιστική (16-17-18/9)

Ατρόμητος-Ελλάς Σύρου

Ηλιούπολη-Βόλος

Κηφισιά-Αστέρας Aktor

Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ

Μαρκό-ΑΕΛ

ΟΦΗ-Καβάλα

Παναθηναϊκός-Athens Kallithea

Παναιτωλικός-Άρης

Αιγάλεω-ΑΕΚ

O Αστέρας Τρίπολης και ο Βόλος είναι οι δύο σουπερλιγκάτες ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο κυπελλούχος Ολυμπιακός στη League Phase του Κυπέλλου.

Οι άλλοι δύο αντίπαλοι των «ερυθρόλευκων» είναι ο Ηρακλής και η πρωτάρα στη Super League 2, Ελλάς Σύρου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ:

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 16-17-18/9

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 28-29-30/10

Άρης – ΠΑΟΚ 2-3-4/12

ΠΑΟΚ – Μαρκό 16-17-18/12

Οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στη League Phase:

Athens Kallithea (εντός) 16-18 Σεπτεμβρίου

Ατρόμητος (εκτός) 28-30 Οκτωβρίου

Κηφισιά (εντός) 2-4 Δεκεμβρίου

Καβάλα (εκτός) 16-18 Δεκεμβρίου

Οι αντίπαλοι του Άρη στη League Phase του Κυπέλλου

1η Αγωνιστική 16-17-18.09.2025 Παναιτωλικός – Άρης

2η Αγωνιστική 23-24-25.09.2025 Άρης – Μαρκό

3η Αγωνιστική 28-29-30.10.2025 Αιγάλεω – Άρης

4η Αγωνιστική 02-03-04.12.2025 Άρης – ΠΑΟΚ

Το αναλυτικό πρόγραμμα της ΑΕΚ:

1η Αγωνιστική 16-17-18.09.2025: Αιγάλεω – ΑΕΚ

2η Αγωνιστική 23-24-25.09.2025: ΑΕΚ – Παναιτωλικός

3η Αγωνιστική 28-29-30.10.2025: Ηλιούπολη – ΑΕΚ

4η Αγωνιστική 02-03-04.12.2025: ΑΕΚ – ΟΦΗ

Στους προημιτελικούς συμμετέχουν 8 ομάδες: Oι νικητές των ζευγαριών της φάσης των playoffs και οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις από 1 έως 4 της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase.

Τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών που θα προκύψουν, είναι τα ακόλουθα:

1ος προημιτελικός: O 1ος της βαθμολογικής κατάταξης της League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο).

2ος προημιτελικός: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο).

3ος προημιτελικός: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο).

4ος προημιτελικός: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο).

Οι αγώνες θα είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase, εν προκειμένω ο 1ος, ο 2ος, ο 3ος και ο 4ος.

Στους ημιτελικούς συμμετέχουν οι νικητές των ζευγαριών των προημιτελικών.

Τα ζευγάρια που θα προκύψουν στους δύο ημιτελικούς είναι τα ακόλουθα:

1ος ημιτελικός: O νικητής του 1ου προημιτελικού με τον νικητή του 4ου προημιτελικού.

2ος ημιτελικός: O νικητής του 2ου προημιτελικού με τον νικητή του 3ου προημιτελικού.

Οι αγώνες θα είναι διπλοί και οι δεύτεροι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που προκρίθηκαν από τον 1ο και 2ο προημιτελικό αγώνα, στον οποίον συμμετείχαν η 1η και η 2η ομάδα του πίνακα κατάταξης της League Phase. Δεν (υπερ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ.

Ο τελικός του ανανεωμένου Κυπέλλου Ελλάδας όπως ανακοινώθηκε από την ΕΠΟ θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου στο ΟΑΚΑ με την παρουσία φιλάθλων και των δύο φιναλίστ.