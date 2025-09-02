Η ΑΕΚ θα συμμετέχει στη League Phase του Europa Conference League και δήλωσε στην UEFA τη λίστα με τους παίκτες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής, αφήνοντας έξω τούς Γιόνσον, Λιούμπιτσιτς, Οντουμπάτζο, Μαρσιάλ και Καλοσκάμη.

Η Ένωση απέκλεισε κατά σειρά τη Χάποελ Μπερ Σεβά, τον Άρη Λεμεσού και την Άντερλεχτ για να πάρει έτσι την πρόκριση για τη League Phase της διοργάνωσης, με την κλήρωση εκεί να είναι καλή.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα παίξει με Τσέλιε (εκτός), Αμπερντίν (εντός), Σάμροκ Ρόβερς (εντός), Φιορεντίνα (εκτός), Σάμσουνσπορ (εκτός) και Κραϊόβα (εντός), με τον στόχο να είναι η απευθείας πρόκριση στους «16».

Μια πρόκριση που η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να πάρει έχοντας διαθέσιμους τούς Στρακόσα, Αγγελόπουλο, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιο, Ρότα, Βίντα, Πενράις, Ρέλβας, Χρυσόπουλο, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλο, Περέιρα, Κουτέσα, Γιόβιτς, Κοϊτά, Πιερό, Ελίασον, Ζίνι.

Στη Β’ λίστα είναι οι Μάριος Μπαλαμώτης και Χρήστος Κοσίδης ενώ εκτός, όπως προαναφέρθηκε, έμειναν οι Γιόνσον, Λιούμπιτσιτς, Οντουμπάτζο, Μαρσιάλ και Καλοσκάμης.