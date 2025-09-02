Η Γεωργία μετέτρεψε σε περίπατο το παιχνίδι με την Κύπρο για τον όμιλο της Λεμεσού στο EuroBasket 2025, στον οποίο συμμετέχει και η Εθνική Ελλάδας, επικρατώντας με 93-61 και θα παίξει κόντρα στη Βοσνία για την πρόκριση στους «16».

Με εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι Κύπριοι δεν κατάφεραν να προβάλλουν αντιστάσεις ούτε στο σημερινό ματς. Μάλιστα προηγήθηκαν με τρίποντο του Ηλιάδη 16-15 στις αρχές της δεύτερης περιόδου, όμως στο σημείο εκείνο η Γεωργία «έτρεξε» επί μέρους σκορ 27-10 και έκλεισε το ημίχρονο στο +16 (42-26).

Οι Σενγκέλια και Μπιτάτζε που είχαν ξεκουραστεί εναντίον της Ελλάδας, συνεισέφεραν συνολικά 48 πόντους με 17 ριμπάουντ και 9/12 εύστοχα τρίποντα από τα 16/26 της ομάδας τους.

Ακόμη μία ήττα επομένως, τέταρτη σε ισάριθμα παιχνίδια, για την Κύπρο, ενώ η Γεωργία θα αναμετρηθεί την Πέμπτη (4/9) με τη Βοσνία στον αγώνα που θα κρίνει ποια ομάδα θα προκριθεί στους «16».

Τα δεκάλεπτα: 13-15, 26-42, 41-68, 61-93

Κύπρος (Λειβαδιώτης): Λοϊζίδης, Σιμιτζής 9 (1), Πασιαλής, Μιχαήλ 2, Ηλιάδης 3 (1), Χριστοδούλου, Γιουνγκ 4, Γιανναράς 6 (2), Κουμής 1, Τίγκας 11 (1), Γουϊλις 19.

Γεωργία (Τζίτζιτς): Αντρονικασβίλι, Μαμουκελασβίλι 5 (1), Τζιντσαράτζε 5, Μπουργιανάτζε 5 (1), Σερμαντίνι 6, Σανάτζε 10 (2), Κορσάντια 2, Σενγκέλια 27 (5), Μπιτάτζε 21 (4), Μπάλντγουϊν 8 (1), Οτσχικίτζε 4.