Η Εθνική θέλει σήμερα (2/9, 15:00) να κάνει το 4/4 κόντρα στη Βοσνία, παρά το ότι έχει εξασφαλίσει ήδη την πρόκριση στους «16» του Eurobasket 2025.
Η Ελλάδα συνεχίζει χωρίς να αντιμετωπίζει κάποιο αγωνιστικό πρόβλημα, με τον κόουτς Σπανούλη να έχει κανονικά όλους τους παίκτες στη διάθεσή του.
Το Ισπανία-Ιταλία θα κρίνει αν το ματς της Πέμπτης με τους πρωταθλητές Ευρώπης θα είναι διαδικαστικό ή «τελικός» για την πρώτη θέση.
Η βαθμολογία και το σημερινό πρόγραμμα στον όμιλο της Εθνικής
Ελλάδα – Βοσνία (15:00)
Κύπρος – Γεωργία (18:15)
Ιταλία – Ισπανία (21:30)
- Ελλάδα 3-0
- Ισπανία 2-1
- Ιταλία 2-1
- Βοσνία 1-2
- Γεωργία 1-2
- Κύπρος 0-3