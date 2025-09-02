Η Εθνική θέλει σήμερα (2/9, 15:00) να κάνει το 4/4 κόντρα στη Βοσνία, παρά το ότι έχει εξασφαλίσει ήδη την πρόκριση στους «16» του Eurobasket 2025.

Η Ελλάδα συνεχίζει χωρίς να αντιμετωπίζει κάποιο αγωνιστικό πρόβλημα, με τον κόουτς Σπανούλη να έχει κανονικά όλους τους παίκτες στη διάθεσή του.

Το Ισπανία-Ιταλία θα κρίνει αν το ματς της Πέμπτης με τους πρωταθλητές Ευρώπης θα είναι διαδικαστικό ή «τελικός» για την πρώτη θέση.

Η βαθμολογία και το σημερινό πρόγραμμα στον όμιλο της Εθνικής

Ελλάδα – Βοσνία (15:00)

Κύπρος – Γεωργία (18:15)

Ιταλία – Ισπανία (21:30)