Από το «Γ. Καραϊσκάκης» και τη «βολική» αναμέτρηση με την Πάφο, ξεκινάει ο Ολυμπιακός τη φετινή περιπέτειά του στη League Phase του Champions League.

Οι Ερυθρόλευκοι έμαθαν τους αντιπάλους τους στην κλήρωση της Πέμπτης (28/8) και σήμερα, Σάββατο, η UEFA γνωστοποίησε και το αναλυτικό πρόγραμμα των οκτώ αγώνων που θα δώσουν οι νταμπλούχοι Ελλάδας.

Μετά την πρεμιέρα η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θα ταξιδέψει σε Έμιρειτς και στο νέο Καμπ Νου για τα ματς με Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα αντίστοιχα, θα υποδεχθει Αϊντχόφεν και Ρεάλ Μαδρίτης, θα ταξιδέψει στο μακρινό Αλμάτι για το παιχνίδι με την Καϊράτ και στις δύο τελευταίες αγωνιστικές, θα παίξει στο Φάληρο με τη Λεβερκούζεν, και στο «Γιόχαν Κρόιφ» με τον Άγιαξ.

Η 1η αγωνιστική διεξάγεται το τριήμερο 16-18 Σεπτεμβρίου 2025 και η τελευταία στις 28 Ιανουαρίου 2026.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των αγώνων του Ολυμπιακού

17 Σεπτεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Πάφος (19:45)

1 Οκτωβρίου 2025: Άρσεναλ – Ολυμπιακός (22:00)

21 Οκτωβρίου 2025: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (19:45)

4 Νοεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν (22:00)

26 Νοεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Ρεάλ (22:00)

9 Δεκεμβρίου 2025: Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός (17:30)

20 Ιανουαρίου 2026: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν (22:00)

28 Ιανουαρίου 2026: Άγιαξ – Ολυμπιακός (22:00)

Όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιοακού στη League Phase του Champions League θα μεταδοθούν από την COSMOTE TV και από το MEGA.