Το Eurobasket 2025 κάνει τζάμπολ σήμερα σε Ρίγα, Λεμεσό, Τάμπερε και Κατοβίτσε.

Το αδιαφιλονίκητο φαβορί των αγώνων, Σερβία, αντιμετωπίζει την Εσθονία στη Ρίγα, ενώ στη μάχη ρίχνεται κι η Παγκόσμιο Πρωταθλήτρια, Γερμανία, η οποία παίζει με το Μαυροβούνιο στο Τάμπερε.

Η Ελλάδα βρίσκεται στον όμιλο της Λεμεσού, όπου θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, την Κύπρο, τη Γεωργία, τη Βοσνία / Ερζεγοβίνη, Ισπανία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κάνει πρεμιέρα τη δεύτερη ημέρα του τουρνουά. Συγκεκριμένα, αντιμετωπίζει την Πέμπτη (28/08) την Ιταλία στις 21:30.

Οι όμιλοι του EuroBasket 2025

Group A (Ρίγα – Λετονία): Σερβία, Λετονία, Τσεχία, Τουρκία, Εσθονία, Πορτογαλία

Group B (Τάμπερε – Φινλανδία): Γερμανία, Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Φινλανδία, Μεγάλη Βρετανία, Σουηδία

Group C (Λεμεσός – Κύπρος): Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία, Γεωργία, Βοσνία / Ερζεγοβίνη, Κύπρος

Group D (Κατόβιτσε – Πολωνία): Γαλλία, Σλοβενία, Πολωνία, Ισραήλ, Βέλγιο, Ισλανδία