Οι επικεφαλής της Serie A δεν έχουν κρύψει την επιθυμία τους να γίνουν εκτός Ιταλίας κάποιοι αγώνες του πρωταθλήματος και ήδη γίνονται συζητήσεις για να μεταφερθεί στο Περθ της Αυστραλίας το Μίλαν – Κόμο.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 8 Φεβρουαρίου 2026 αλλά υπάρχει πρόβλημα με το Σαν Σίρο καθώς δύο μέρες νωρίτερα θα διεξαχθεί εκεί η τελετή έναρξης των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, οι οποίοι θα γίνουν στην Ιταλία από τις 6 μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου.

Οι άνθρωποι της λίγκας, επομένως, άρπαξαν την ευκαιρία και ζήτησαν από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας να πει το «ναι», όπως και έγινε, για τη διεξαγωγή του αγώνα εκτός Ιταλίας και συγκεκριμένα στο Περθ της Αυστραλίας.

Με αυτό τον τρόπο οι Ιταλοί θεωρούν ότι θα διαφημίσουν το προϊόν και θα κάνουν άνοιγμα σε νέες αγορές, αν και θα πρέπει να εξασφαλίσουν επίσης την άδεια της FIFA, της UEFA και της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Αυστραλίας.

Reports in Italy claim that there is an increasingly likely chance that the Serie A match between Milan and Como, scheduled for February 8, 2026, is played in Perth, Australia. pic.twitter.com/dVyyvN8oi8