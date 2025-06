Το σίριαλ Μίτσιτς συνεχίζεται, αφού οι Σάρλοτ Χόρνετς αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν την οψιόν για το συμβόλαιό του Σέρβου γκαρντ, για την οποία θα έχει να λαμβάνει 8.109.150 δολάρια και να τον ανταλλάξουν.

Η επιστροφή του Σέρβου στους Χόρνετς αποτελεί μέρος της ανταλλαγής που έστειλε τον Μαρκ Γουίλιαμς στους Σανς για την 29η επιλογή του ντραφτ της φετινής σεζόν και την επιλογή πρώτου γύρου το 2029, η οποία προστατεύεται για τις πέντε πρώτες θέσεις.

Πλέον η νέα του ομάδα είτε θα τον αποζημιώσει με ένα ποσό και θα τον αποδεσμεύσει, είτε θα τον ανταλλάξει και πάλι. Το σίγουρο πάντως είναι πως -για την ώρα- ο Μίτσιτς συνεχίζει στο ΝΒΑ και οι ομάδες της Euroleague μένουν με την… όρεξη.

The 2029 first-rounder is least favorable of Cleveland, Utah, and Minnesota (1-5 protected), sources said. Size was a problem for the Suns last season and they addressed in a big way with Williams and Khaman Maluach. Hornets net two first-rounders. https://t.co/7eMqTmSPjS