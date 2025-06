Ο Θωμάς Στρακόσα ήταν για αρκετά χρόνια ζευγάρι με το μοντέλο Esther Adjoa Asiedu με τη σχέση τους να έχει απασχολήσει τα ΜΜΕ. Το 2020 ο τερματοφύλακας είχε επιβεβαιώσει δημόσια το δεσμό τους με μία ανάρτηση στην οποία έγραφε στη λεζάντα “My ❤️ #locked🔒” και η Esther απάντησε στη συγκεκριμένη φωτογραφία “everything I need ❤️ #mynumberone.” Η Esther Adjoa Asiedu είχε γνωρίσει την οικογένεια του Θωμά Στρακόσα. Μάλιστα είχαν ετοιμάσει μαζί και το πάρτι για την 30ή επέτειο γάμου των γονιών του τερματοφύλακα, με εκείνη να ανεβάζει την προετοιμασία στον λογαριασμό της στο TikTok.

Oι δυο τους έκαναν μαζί διακοπές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και εκείνη τον στήριζε ανοιχτά μέσα από τα social media κατά την καριέρα του στη Λάτσιο, στη Μπρέντφορντ και την Εθνική Αλβανίας. Ωστόσο κατά το τελευταίο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2024, η Esther δεν εμφανίστηκε να τον υποστηρίζει ούτε στις κερκίδες ούτε μέσα από τα social media ενώ αφαίρεσαν τις κοινές τους αναρτήσεις γεγονός που δημιούργησε φήμες χωρισμού. Το καλοκαίρι έκαναν χωριστές διακοπές με εκείνο να πηγαίνει με τον αδελφό του Δημήτρη στη Μύκονο κι εκείνη να ταξιδεύει στη λίμνη Κόμο.

Πριν από λίγες ημέρες, ο Θωμάς Στρακόσα ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μερικές φωτογραφίες από τις διακοπές του στις οποίες είναι μαζί με τον αδερφό του, ένα φίλο τους και τη Μαρία Φεύγα, την 23χρονη αθλήτρια που εργαζόταν στην ΑΕΚ μέχρι και το τέλος του 2024 ως υπεύθυνη για τα social media της ομάδας ποδοσφαίρου με τους δυο τους να ποζάρουν αγκαλιά πάνω σε ένα σκάφος αλλά και σε ένα τοπίο με φόντο τη θάλασσα κάτι που ίσως επιβεβαιώνει τις φήμες που τους θέλει να έχουν έρθει κοντά και πιθανόν να είναι μαζί.

Η Μαρία Φεύγα είναι αθλήτρια του Tae Kwon Do, που έχει περάσει και από ηγετικό ρόλο ως προπονήτρια στην ερασιτεχνική ΑΕΚ. Από το 2013 και μετά, έχει κατακτήσει πολλά Πανελλήνια Πρωταθλήματα και συνεχίζει να διακρίνεται σε εθνικό επίπεδο. Σε πολύ νεαρή ηλικία (20 ετών τότε), είχε ήδη 6 παρουσίες με την Εθνική Ομάδα σε διεθνείς διοργανώσεις. Ξεχώρισε με την 5η θέση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, τόσο στην κατηγορία Κορασίδων όσο και Νεανίδων. Το Μάρτιο του 2022 η ΑΕΚ ανακοίνωσε πως ο Δ. Κούτρας και η Μαρία Φεύγα αναλαμβάνουν την τεχνική ηγεσία του τμήματος Tae Kwon Do. Η Μαρία Φεύγα θεωρείται μια πρωταθλήτρια με γεμάτο βιογραφικό σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η πρόσληψή της θεωρήθηκε κλειδί στην προσπάθεια ανανέωσης του τμήματος Tae Kwon Do της ΑΕΚ, ωστόσο η συνεργασία της με την ομάδα έληξε σε όλα τα επίπεδα το 2024.