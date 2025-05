Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε στο Masters της Ρώμης μετά την ήττα με 2-1 σετ από τον Αρτούρ Φις, με τον οποίο οι τόνοι ανέβηκαν μετά το τέλος του αγώνα.

Ο Γάλλος έχει εξελιχθεί σε… εφιάλτη για τον Έλληνα τενίστα, καθώς τον νίκησε για 4η φορά σε ισάριθμες αναμετρήσεις, αποκλείοντάς τον από το τουρνουά της Ρώμης. Ένας αγώνας που ολοκληρώθηκε με έντονη λογομαχία ανάμεσα στους δύο αντιπάλους και ο λόγος ήταν κάτι που έγινε κατά τη διάρκειά του.

Συγκεκριμένα, σε μια φάση ο Τσιτσιπάς έστειλε το μπαλάκι στο σώμα του Φις, ο οποίος από εκείνο το σημείο κι έπειτα άρχισε να πανηγυρίζει έξαλλα κάθε πόντο που έπαιρνε. Συμπεριφορά που εκνεύρισε τόσο τον Έλληνα τενίστα ώστε κάποια στιγμή, στην αρχή του τρίτου σετ, να πετάξει τη ρακέτα του στο χώμα.

Όπως και να έχει, μετά το τέλος του αγώνα ο Τσιτσιπάς πλησίασε τον Φις για να τον συγχαρεί και δεν έκρυψε τα παράπονά του για τη συμπεριφορά του, με τον Γάλλο να προσπαθεί να δώσει εξηγήσει και την ένταση να είναι εμφανής και στους δύο.

Το σκηνικό, πάντως, έλαβε γρήγορα τέλος, με τον Γάλλο να κάνει στη συνέχεια δηλώσεις και να λέει για τον Τσιτσιπά πως «μου αρέσει ως παίκτης. Είναι ωραίος τύπος. Ένας σπουδαίος πρωταθλητής. Ήταν λίγο δύσκολα μετά τα μέσα του δεύτερου σετ. Σημάδευε το σώμα μου. Είναι μέρος του παιχνιδιού. Δεν υπάρχει κάτι κακό σε αυτό.

Προσπάθησα να βρω έναν τρόπο να το αντιμετωπίσω και μου έδωσε κίνητρο για να το κάνω αυτό. Στο τέλος μου είπε πως δεν σημάδευε το σώμα μου. Του είπα πως καταλαβαίνω και ότι είναι όλα καλά».

"He went for my body. It's part of the game. Nothing wrong with it" 🗣️



Here's what happened between Arthur Fils and Stefanos Tsitsipas as they battled in Rome…#IBI25 pic.twitter.com/OOvsAwD7mW