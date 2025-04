Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να γράφει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στο NBA, παραμένοντας σταθερά ανάμεσα στους κορυφαίους της κορυφαίας λ΄γκας στον κόσμο.

Η λίγκα ανακοίνωσε τους τρεις φιναλίστ για κάθε μεγάλο ατομικό βραβείο της σεζόν 2024/25 και ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μπακς είναι και φέτος ανάμεσα στους υποψήφιους για τον τίτλο του Πολυτιμότερου Παίκτη (MVP), πλαισιωμένος από τον Νίκολα Γιόκιτς των Νάγκετς και τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ των Θάντερ.

Αν και όλα δείχνουν πως η φετινή “μάχη” του MVP θα κριθεί ανάμεσα στους Γιόκιτς και Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, η παρουσία του Γιάννη στη λίστα επιβεβαιώνει την απόλυτη σταθερότητα και συνέπεια της απόδοσής του. Είναι η έβδομη διαδοχική σεζόν που βρίσκεται στο Top-4 της σχετικής ψηφοφορίας, ενώ ήδη μετρά δύο βραβεία MVP, από τις σεζόν 2019 και 2020.

Η φετινή σεζόν ήταν από τις πιο παραγωγικές της καριέρας του, καθώς ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο με εντυπωσιακά νούμερα: 30,4 πόντους και 6,5 ασίστ ανά αγώνα – αμφότερα ρεκόρ καριέρας – καθώς και 11,9 ριμπάουντ, 0,9 κλεψίματα, 1,2 κοψίματα και 3,1 λάθη, με ποσοστά 60,1% στα σουτ και 61,7% στις βολές. Αγωνίστηκε και στους 67 αγώνες των Μπακς ως βασικός, οδηγώντας την ομάδα στην πέμπτη θέση της Ανατολικής Περιφέρειας με ρεκόρ 48-34.

