Αφρικανοί από την Γκάνα, τη Ζιμπάμπουε και το Τέξας υποστηρίζουν ότι «ίδρυσαν» βασίλειο στη Σκωτία και διεκδικούν βρετανικά εδάφη, τα οποία αποκαλούν «κλεμμένη γη» από τους λευκούς.

Ο 36χρονος «βασιλιάς» Atehehe (πραγματικό όνομα Kofi Offeh, με καταγωγή από την Γκάνα), η 42χρονη σύζυγος του «βασίλισσα» Nandi (πραγματικό όνομα Jean Gasho, με καταγωγή από τη Ζιμπάμπουε) και η «υπηρέτρια» Asnat (πραγματικό όνομα Kaura Taylor, που ήταν αγνοούμενη στο Τέξας) εμφανίστηκαν ξαφνικά στην πόλη Τζέντμπεργκ, στο Ρόξμπουργκσαϊρ της Σκωτίας.

Ο «βασιλιάς» Atehehe

Αρχικά, η παράξενη παρέα έστησε σκηνές σε οικόπεδο που ανήκε στο δημοτικό συμβούλιο της περιοχής, μέχρι που έλαβαν ειδοποίηση έξωσης. Σύμφωνα με την Daily Mail, ο καταυλισμός τους πυρπολήθηκε από αγνώστους και έκτοτε εγκαταστάθηκαν σε δάσος απέναντι από σχολείο.

Το βρετανικό δημοσίευμα έγραψε πως το ζευγάρι ισχυρίζεται ότι ο «βασιλιάς» Atehehe είναι απόγονος του βασιλιά Δαβίδ και πως η Βιβλική Σιών δεν βρισκόταν στη Μέση Ανατολή, αλλά στη Σκωτία. Μάλιστα, πιστεύουν ότι η παρουσία τους στη Σκωτία θεωρήθηκε απειλητική για το Μπάκιγχαμ, με αποτέλεσμα το βρετανικό παλάτι να διατάξει τη σύλληψή τους.

Από αριστερά προς τα δεξιά: «Βασιλιάς» Atehehe, η «βασίλισσα» Nandi και η «υπηρέτρια» Asnat

«Όλοι χαιρετούν τον βασιλιά του Βορρά, όλοι χαιρετούν τον Μεσσία… το ιερό σπέρμα του Δαβίδ. Αυτός είναι ο εκλεκτός. Αυτός που θα μας οδηγήσει στη Γη της Επαγγελίας, εδώ στην ιερή γη της Σκωτίας. Ήρθε η ώρα να φέρουμε τους πρώην αιχμαλώτους στην πατρίδα. Ήρθε η ώρα της μαύρης εξουσίας», είπαν, αναφέροντας ότι ίδρυσαν «το βασίλειο της Κουμπάλα» στη Σκωτία.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η παρέα μένει σε σκηνές και μαγειρεύει σε φωτιά που ανάβει, αποφεύγοντας σχεδόν τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Εντούτοις, διαθέτουν smartphones και είναι δραστήριοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω Wi-Fi που χρησιμοποιούν από τοπικά καταστήματα.

Ντόπιοι είναι αναστατωμένοι με την παρουσία τους, ειδικά για το γεγονός ότι διεκδικούν γη, με μια γυναίκα να δηλώνει: «Το δημοτικό συμβούλιο τους πρόσφερε ένα σπίτι και εκείνοι αρνήθηκαν. Γενικά, φαίνονται καλοί, αλλά δεν ξέρουμε την κουλτούρα τους και γιατί ήρθαν εδώ».