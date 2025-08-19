Αφρικανοί από την Γκάνα, τη Ζιμπάμπουε και το Τέξας υποστηρίζουν ότι «ίδρυσαν» βασίλειο στη Σκωτία και διεκδικούν βρετανικά εδάφη, τα οποία αποκαλούν «κλεμμένη γη» από τους λευκούς.
Ο 36χρονος «βασιλιάς» Atehehe (πραγματικό όνομα Kofi Offeh, με καταγωγή από την Γκάνα), η 42χρονη σύζυγος του «βασίλισσα» Nandi (πραγματικό όνομα Jean Gasho, με καταγωγή από τη Ζιμπάμπουε) και η «υπηρέτρια» Asnat (πραγματικό όνομα Kaura Taylor, που ήταν αγνοούμενη στο Τέξας) εμφανίστηκαν ξαφνικά στην πόλη Τζέντμπεργκ, στο Ρόξμπουργκσαϊρ της Σκωτίας.
Αρχικά, η παράξενη παρέα έστησε σκηνές σε οικόπεδο που ανήκε στο δημοτικό συμβούλιο της περιοχής, μέχρι που έλαβαν ειδοποίηση έξωσης. Σύμφωνα με την Daily Mail, ο καταυλισμός τους πυρπολήθηκε από αγνώστους και έκτοτε εγκαταστάθηκαν σε δάσος απέναντι από σχολείο.
Το βρετανικό δημοσίευμα έγραψε πως το ζευγάρι ισχυρίζεται ότι ο «βασιλιάς» Atehehe είναι απόγονος του βασιλιά Δαβίδ και πως η Βιβλική Σιών δεν βρισκόταν στη Μέση Ανατολή, αλλά στη Σκωτία. Μάλιστα, πιστεύουν ότι η παρουσία τους στη Σκωτία θεωρήθηκε απειλητική για το Μπάκιγχαμ, με αποτέλεσμα το βρετανικό παλάτι να διατάξει τη σύλληψή τους.
«Όλοι χαιρετούν τον βασιλιά του Βορρά, όλοι χαιρετούν τον Μεσσία… το ιερό σπέρμα του Δαβίδ. Αυτός είναι ο εκλεκτός. Αυτός που θα μας οδηγήσει στη Γη της Επαγγελίας, εδώ στην ιερή γη της Σκωτίας. Ήρθε η ώρα να φέρουμε τους πρώην αιχμαλώτους στην πατρίδα. Ήρθε η ώρα της μαύρης εξουσίας», είπαν, αναφέροντας ότι ίδρυσαν «το βασίλειο της Κουμπάλα» στη Σκωτία.
Σύμφωνα με την Daily Mail, η παρέα μένει σε σκηνές και μαγειρεύει σε φωτιά που ανάβει, αποφεύγοντας σχεδόν τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Εντούτοις, διαθέτουν smartphones και είναι δραστήριοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω Wi-Fi που χρησιμοποιούν από τοπικά καταστήματα.
Ντόπιοι είναι αναστατωμένοι με την παρουσία τους, ειδικά για το γεγονός ότι διεκδικούν γη, με μια γυναίκα να δηλώνει: «Το δημοτικό συμβούλιο τους πρόσφερε ένα σπίτι και εκείνοι αρνήθηκαν. Γενικά, φαίνονται καλοί, αλλά δεν ξέρουμε την κουλτούρα τους και γιατί ήρθαν εδώ».