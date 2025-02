Καρδιοχτύπησαν αλλά στο τέλος νίκησαν οι Μιλγουόκι Μπακς στην Ουάσινγκτον με τελικό σκορ 101-104, παρά το γεγονός ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής λόγω προσεκτικής διαχείρισης και φάουλ, παραμένοντας όμως ανάμεσα στους κορυφαίους των Ελαφιών.

Οι Μπακς ανέστρεψαν την κατάσταση μετά το πρώτο δωδεκάλεπτο, καταφέρνοντας να ξεπεράσουν την Ουάσινγκτον και να επικρατήσουν τους Γουίζαρντς με 104-101. Αν και τα “ελάφια” φαινόταν να έχουν τον έλεγχο του παιχνιδιού, αντιμετώπισαν προκλήσεις στο φινάλε, αλλά τελικά κατάφεραν να κλείσουν το παιχνίδι με ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Το παιχνίδι είχε ιδιαίτερη σημασία για συγκεκριμένους παίκτες, καθώς δεν είχε περάσει πολύς χρόνος από την ανταλλαγή Μίντλετον – Κούζμα. Ο Μίντλετον μάλιστα έκανε το ντεμπούτο του με τη νέα του ομάδα, αντιμετωπίζοντας την προηγούμενη ομάδα του. Στα λεπτά του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο Ντοκ Ρίβερς τον διαχειρίστηκε προσεκτικά, καθώς από κάποιο σημείο ο “Greek Freak” συγκέντρωσε αρκετά φάουλ, αλλά παρέμεινε μεταξύ των διακριθέντων. Επιπλέον, πολύτιμες συμβολές προσέφεραν και ο Κάιλ Κούζμα, ο Ράιαν Ρόλινς και ο Μπρουκ Λόπεζ, ενώ στην πρώτη περίοδο τα “ελάφια” επικράτησαν με σκορ 31-24 στην Ανατολή.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό, καθώς η τριάδα Γιάννης – Κούζμα – Λόπεζ απέδιδε καρπούς, δίνοντας στους Μπακς το προβάδισμα. Η ομάδα είχε φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο παιχνιδιού και διέθετε ένα δωδεκάλεπτο για να σφραγίσει την επικράτησή της. Αν και στην τελευταία περίοδο ο ρυθμός επιβραδύνθηκε, οι Γουίζαρντς κατάφεραν να μειώσουν το χάσμα σε ένα καλάθι (98-100) στα τελευταία δευτερόλεπτα, αλλά με το σκορ να κλείνει στο 101-104, ο Μίντλετον δεν κατάφερε να αντιστρέψει την κατάσταση και οι Μπακς εξασφάλισαν τη νίκη.

