Η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Κρις Πολ έκλεψε την παράσταση στο παιχνίδι των Μπακς εναντίον των Σπερς (με το Σαν Αντόνιο να κερδίζει 144-118).

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Γιάννης μίλησε στους δημοσιογράφους και ήταν εμφανές ότι το συμβάν τον είχε επηρεάσει, κάτι που φάνηκε και από τις ερωτήσεις που του τέθηκαν.

Ο “Greek Freak” φαινόταν έντονα ταραγμένος, καθώς πίστευε ότι ο Πολ θέτει σε κίνδυνο τη σωματική του ακεραιότητα με το φάουλ που του έκανε. Επιπλέον, φαίνεται ότι ο βετεράνος γκαρντ είπε κάποια πράγματα κατά τη διάρκεια της έντονης αντιπαράθεσης που πλήγωσαν τον σταρ των Μπακς.

Giannis getting mad for no reason at Chris Paul while he tripped over him. Crying the whole time.



Pointing at CP3 the whole time. Sochan steps in front. pic.twitter.com/bVAMv8dYjs