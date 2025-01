Ο Ισίδωρος Κούβελος είναι ο νέος πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Στις αρχαιρεσίες που έγιναν σήμερα στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, συγκέντρωσε 21 ψήφους έναντι 13 του απερχόμενου προέδρου, Σπύρου Καπράλου, που κατείχε τη θέση για 16 χρόνια.

Στη θέση του Α΄ αντιπροέδρου εξελέγη ο Στέλιος Αγγελούδης, ο οποίος πήρε 19 ψήφους έναντι 15 του Νίκου Ιατρού. Β΄ αντιπρόεδρος εξελέγη ο Μιχάλης Μουρούτσος που συγκέντρωσε 20 ψήφους, έναντι 15 της Βούλας Κοζομπόλη.

Στο μεταξύ, ο Στέφανος Χάνδακας είναι ο γενικός γραμματέας της ΕΟΕ. Στο μεγαλύτερο… ντέρμπι της ημέρας, ο εκπρόσωπος της ιστιοπλοΐας επικράτησε του Ιάκωβου Φιλιππούση με 17-16 (σ.σ. υπήρξε και ένα άκυρο).

Στη θέση του ταμία, εξελέγη ο Αντώνης Νικολόπουλος, ο οποίος ήταν ο μοναδικός υποψήφιος.

Ο -τέως πλέον- πρόεδρος της ΕΟΕ, Σπύρος Καπραλος, αμέσως μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, όπου ηττήθηκε από τον Ισιδώρο Κούβελο, δήλωσε: «Θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου να συγχαρώ τον Ισίδωρο Κούβελο για την εκλογή του, σήμερα, στην Προεδρία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, να του ευχηθώ κάθε επιτυχία και να τον διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε συνοδοιπόροι σε αυτά που μας ενώνουν στην Ολυμπιακή οικογένεια, προς όφελος του ελληνικού αθλητισμού. Προσωπικά, δεσμεύομαι να συνεχίσω να εργάζομαι με διαφάνεια, συνέπεια και όραμα στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, στις Ευρωπαϊκές Ολυμπιακές Επιτροπές και στην Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, έως το 2029».

Το βιογραφικό του νέου Προέδρου της ΕΟΕ:

Μέλος της Ολομέλειας: 2005-

Ιδιότητα στην ΕΟΕ: Εκπρόσωπος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας. Πρόεδρος της ΔΟΑ.

Σπουδές: Πτυχιούχος του Πανεπιστημιακού ιδρύματος City of London Polytechnic, BA in Shipping and Ship Broking

Επαγγελματική καριέρα: ιδιοκτήτης της ναυτιλιακής εταιρείας ‘ISK SHIPPING LTD’ και της «EXPRESS SHIPPING AND LOGISTICS» LTD από το 1998

Συμμετοχή σε Αθλητική Διοίκηση:

Εκλέγεται Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας από το 2009, Μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής από το 2005, εκπροσωπώντας την Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας και Αντιπρόεδρος της ΕΟΕ (2005 – 2008)

Μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού και Ολυμπιακής Κληρονομιάς της ΔΟΕ (2011-2018) και της Επιτροπής Ολυμπιακής Παιδείας της ΔΟΕ (2018-σήμερα)

Αρχηγός Αποστολής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου 2008, Λονδίνο 2012 και Ρίο ντι Τζανέιρο 2016.

Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας (2001 – 2012) και (2016 – 2021).

Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας (2009 – 2017).

Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Επιτροπής για τους Μεσογειακούς Αγώνες (2009-2017).

Πρόεδρος της επιτυχημένης «Επιτροπής Διεκδίκησης Μεσογειακών Αγώνων Βόλος 2012» (2007-2008)

Αντιπρόεδρος της επαγγελματικής ομάδας μπάσκετ «Πανιώνιος» (1989-1995)

Ιδρυτής και παίκτης της ομάδας μπάσκετ του «ΓΣ ΘΗΣΕΑΣ»

«Είμαι βαθιά συγκινημένος, από σήμερα η ΕΟΕ προχωρά ενωμένη προς το μέλλον» – Οι πρώτες δηλώσεις του Ισίδωρου Κούβελου

Συγκινημένος ο κ. Ισίδωρος Κούβελος, στις πρώτες δηλώσεις του μετά την εκλογή του στην προεδρία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

«Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είμαι βαθιά συγκινημένος και θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την τιμή που μου κάνετε με την εκλογή μου. Διαδέχομαι έναν άνθρωπο με τεράστια προσφορά στον ελληνικό αθλητισμό, τον Σπύρο Καπράλο, ο οποίος θα είναι πάντα δίπλα μας, και τον ευχαριστώ θερμά για τη στήριξή του.

Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους εσάς, τόσο σε όσους με ψηφίσατε όσο και σε όσους δεν το κάνατε. Σας διαβεβαιώνω ότι από σήμερα η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) προχωρά ενωμένη προς το μέλλον.

Πίστευα ότι ήταν αναγκαία μια ανανέωση στην ΕΟΕ. Ο Σπύρος Καπράλος προσέφερε πολλά όλα αυτά τα χρόνια, αλλά η επόμενη μέρα απαιτεί τη συμμετοχή νέων ανθρώπων. Είμαι σίγουρος ότι η ανανεωμένη αυτή ομάδα, γεμάτη κύρος και όραμα, θα συμβάλει ουσιαστικά στο Ολυμπιακό Κίνημα που όλοι ονειρευόμαστε.

Αισθάνομαι τη βαρύτητα της ευθύνης και σας χρειάζομαι όλους δίπλα μου. Είμαστε μια ομάδα. Έτσι έμαθα να δουλεύω σε όλη μου τη ζωή. Ποτέ δεν έβαλα την προσωπική φιλοδοξία πάνω από το κοινό καλό και πάντα πρέσβευα την ενότητα.

Η εμπειρία μου στην ΕΟΕ, πρώτα ως Αντιπρόεδρος και στη συνέχεια ως Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΔΟΑ), όπου έγινε ένα έργο παγκόσμιας αναγνώρισης, με γεμίζει ευθύνη για το μέλλον. Οι τομείς δράσης της ΕΟΕ – η Ολυμπιακή προετοιμασία, η Ολυμπιακή Παιδεία, η Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία και η ΔΟΑ – είναι κρίσιμοι. Η ΔΟΑ, ως καθρέφτης του Ολυμπιακού Κινήματος, προάγει τις αξίες του Ολυμπισμού, τη γνώση, τον σεβασμό και τη διαφορετικότητα. Ο αγώνας πρέπει να είναι πάντα τίμιος και καθαρός.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους Ολυμπιονίκες μας, που πίστεψαν στο όραμά μου και στήριξαν την προσπάθεια αυτή με έντιμο αγώνα. Επίσης, μίλησα με όλες τις ομοσπονδίες, ακόμα και με όσες δεν ήταν θετικά διακείμενες προς εμένα. Δεν ζήτησα απλώς την ψήφο τους, αλλά τη συνεργασία τους, ώστε να αντιμετωπίσουμε μαζί τις προκλήσεις.

Θα ήθελα να τιμήσω τον Σπύρο Καπράλο για τη μεγάλη του συμβολή. Ως Πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Επιτροπών, Μέλος της ΔΟΕ και διεκδικητής σημαντικών διεθνών θέσεων, η παρουσία του παραμένει καθοριστική για τον ελληνικό αθλητισμό. Σπύρο, σε ευχαριστούμε και χρειαζόμαστε τη σοφία και τη στήριξή σου.

Τέλος, θέλω να υπογραμμίσω ότι η ΕΟΕ πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο στα θέματα του ελληνικού αθλητισμού. Δεν είναι αποδεκτό να λαμβάνονται αποφάσεις χωρίς τη γνώμη της. Διεκδικούμε δίκαια, τίμια και ηθικά την αναγνώριση του ρόλου μας από την Πολιτεία.

Ευχαριστώ θερμά όλους εσάς – τις ομοσπονδίες, τους αθλητές, τους εθελοντές και την εφορευτική επιτροπή – για τη συμβολή σας στη διαδικασία. Από αύριο ξεκινά μια μεγάλη και δύσκολη προσπάθεια. Με τη στήριξή σας, θα χτίσουμε μια νέα ΕΟΕ, όπως της αξίζει.

Σας ευχαριστώ πολύ!»