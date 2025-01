Πρώτα γήπεδο και μετά φαγητό για τον Εβάν Φουρνιέ και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Οι δυο παίκτες του Ολυμπιακού θέλησαν να επιβραβεύσουν τους εαυτούς τους μετά τη νίκη που πήραν στο Αλεξάνδρειο απέναντι στον Άρη με σκορ 88-77 για την 13η αγωνιστική της Greek Basketball League, με το δώρο τους να μην είναι άλλο από τρίγωνα Πανοράματος.

«Είναι δύσκολο να μείνεις fit σε αυτή την ομάδα» έγραψε χαριτολογώντας στο Twitter ο Φουρνιέ, ανεβάζοντας φωτογραφία τον συμπαίκτη του ο οποίος δοκίμασε το αγαπημένο γλύκισμα.

Its hard to stay fit on this team🤣 pic.twitter.com/0xcn9yYmy3