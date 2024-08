Μία φορά Τότεναμ, για πάντα Τότεναμ. Ο Χάρι Κέιν δεν ξεχνάει σε ποια ομάδα έχτισε το όνομά του και το απέδειξε στο φιλικό που έδωσε η Μπάγερν με τα Σπιρούνια το Σάββατο.

Ο άγγλος επιθετικός προχώρησε σε μία αξιέπαινη κίνηση, που έκανε τους οπαδούς της πρώην ομάδας του να τον καταχειροκροτήσουν.

Το δεύτερο φιλικό λοιπόν, μεταξύ Μπάγερν και Τότεναμ διεξήχθη στο βόρειο Λονδίνο, με τα «σπιρούνια» να γνωρίζουν την ήττα με 2-1 από τους Βαυαρούς στη Σεούλ το περασμένο Σάββατο. Αυτή τη φορά, η ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου γεύτηκε ξανά την ήττα, αλλά με 3-2.

Με αυτόν τον τρόπο, η Μπάγερν κατέκτησε το τρόπαιο του φιλικού τουρνουά που διοργάνωσαν, με τον Κέιν που φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού να προχωράει σε μια κίνηση που δείχνει τον μεγάλο σεβασμό του για την πρώην ομάδα του.

Ο Κέιν ήρθε από τον πάγκο ως αρχηγός στο δεύτερο μισό του αγώνα, για την πρώτη του εμφάνιση στο Tottenham Hotspur Stadium από τότε που άφησε τα «σπιρούνια» για να πάει στην Μπάγερν το περασμένο καλοκαίρι. Και ενώ ο Άγγλος δεν μπήκε στο φύλλο αγώνα, του δόθηκε η ευκαιρία να σηκώσει ένα τρόπαιο στην πρώην έδρα του ως αρχηγός.

Αλλά ο Κέιν αρνήθηκε να το κάνει, δίνοντας το περιβραχιόνιο στον συμπαίκτη του Τζόσουα Κίμιχ. Και οι οπαδοί των «Spurs» επαίνεσαν τον σκόρερ του συλλόγου τους για τη χειρονομία του.

Harry Kane refusing the arm band before the trophy celebrations against Tottenham Hotspur pic.twitter.com/kRNFBmo4iU