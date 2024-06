Πέντε φορές διεκόπη ο αγώνας της Πορτογαλίας με την Τουρκία για ισάριθμες εισβολές οπαδών στο γήπεδο, οι οποίοι ήθελαν μια φωτογραφία με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ενώ μια ακόμη έγινε με το σφύριγμα της λήξης.

Ένας νεαρός θαυμαστής του CR7 κατάφερε να απαθανατίσει τη στιγμή, με τον Πορτογάλο να την απολαμβάνει ιδιαίτερα όπως φάνηκε και από το πλατύ του χαμόγελο στο ωραίο στιγμιότυπο με τον μικρό.

O νεαρός που αποτέλεσε έναν από τους αρκετούς θεατές που επεδίωξαν να μπουν στον αγωνιστικό χώρο του Signal Iduna Park στο παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Τουρκία στο πλαίσιο του Εuro 2024, κατόρθωσε να πάρει ένα σημαντικό «κειμήλιο» από τον 39χρονο σούπερ σταρ και μετά να γίνει άθελά του πρωταγωνιστής σε μια από τις πιο viral στιγμές του ποδοσφαιρικού τουρνουά.



Αρκετή ώρα μετά το ματς, ο ίδιος ο Ρονάλντο ανάρτησε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Χ το βίντεο με το περιστατικό γράφοντας: «Το καλύτερο βίντεο που θα δείτε σήμερα» με μια καρδιά να συνοδεύει το κείμενό του.

The best video you will see today. ❤️ pic.twitter.com/alfdg7ikI0