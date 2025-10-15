Στη σύλληψη ενός 20χρονου άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ρέθυμνο, μετά από έρευνα που τον συνδέει με τρεις υποθέσεις κλοπών στην περιοχή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός αλλοδαπός φέρεται να εμπλέκεται σε περιστατικά αφαίρεσης αντικειμένων από πολίτες, μεταξύ των οποίων και ένα ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο είχε σταθμευτεί έξω από κατάστημα.

Η προσαγωγή και η σύλληψή του έγιναν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικών μικροεγκληματικότητας που καταγγέλθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στην πόλη.

Αστυνομικοί κατόπιν επισταμένων αναζητήσεων τον εντόπισαν χθες 14.10 να οδηγεί το πατίνι και συνελήφθη. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, μαχαίρι, χρηματικό ποσό εξήντα ευρώ και πορτοφόλι με προσωπικά έγγραφα ημεδαπής.

Από την αστυνομική έρευνα και προανάκριση και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, προέκυψε ότι κατά το χρονικό διάστημα από 09 έως και 13.10.2025 ο συγκεκριμένος αλλοδαπός είχε προβεί συνολικά σε τρεις κλοπές, αφαιρώντας το ηλεκτρικό πατίνι και πορτοφόλι ημεδαπής που περιείχε χρήματα και προσωπικά έγγραφα και χρηματικό ποσό από ταμείο επιχείρησης.

Τα αφαιρεθέντα είδη που βρέθηκαν στην κατοχή του 20χρονου αναγνωρίστηκαν και αποδόθηκαν στους παθόντες.