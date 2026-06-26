Οι εντατικοί έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στα ελληνικά λιμάνια συνεχίζουν να αποδίδουν καρπούς, καθώς οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ κατάφεραν να αποκαλύψουν ακόμη μία υπόθεση που συνδέεται με τη διακίνηση παράνομων ποσοτήτων ναυτιλιακών καυσίμων. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι του Βόλου και οδήγησε στον εντοπισμό μεγάλης ποσότητας αδήλωτου ναυτιλιακού diesel, αλλά και στην απαγόρευση απόπλου του πλοίου.

Η επιχείρηση οργανώθηκε ύστερα από στρατηγική ανάλυση κινδύνου και με την υποστήριξη της αίθουσας επιχειρήσεων του ΔΕΟΣ. Οι ελεγκτές πραγματοποίησαν έλεγχο σε φορτηγό πλοίο με σημαία Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις, το οποίο ήταν πλαγιοδετημένο στο λιμάνι του Βόλου και είχε δηλώσει ως φορτίο μεταλλικούς κυλίνδρους.

Κατά τη διάρκεια της λεπτομερούς επιθεώρησης των δεξαμενών και της φυσικής καταμέτρησης των καυσίμων, διαπιστώθηκε ότι στο πλοίο υπήρχαν επιπλέον 10,4 μετρικοί τόνοι, δηλαδή 12.280 λίτρα, ναυτιλιακού diesel, ποσότητα που δεν συνοδευόταν από κανένα νόμιμο τελωνειακό ή εμπορικό παραστατικό.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των ελεγκτών του ΔΕΟΣ, πρόκειται για μία γνωστή πρακτική που εφαρμόζουν κυκλώματα λαθρεμπορίας προκειμένου να αποκομίζουν παράνομο οικονομικό όφελος εις βάρος των ναυλωτών φορτηγών πλοίων. Οι συγκεκριμένες ποσότητες εμφανίζονται ψευδώς ως «αναλωθείσες» κατά τη διάρκεια των πλόων, δημιουργώντας αδήλωτα αποθέματα καυσίμων, τα οποία στη συνέχεια μπορούν να διοχετευθούν παράνομα στην αγορά.

Οι ενέργειες των ελεγκτών

Αμέσως μετά τη διαπίστωση της παράβασης, οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ προχώρησαν σε σειρά ενεργειών για τη διασφάλιση της υπόθεσης.

Ειδικότερα:

Απαγόρευσαν τον απόπλου του φορτηγού πλοίου, υποβάλλοντας άμεσα σχετικό αίτημα στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου.

Δέσμευσαν το σύνολο της παράνομα κατεχόμενης ποσότητας των 12.280 λίτρων ναυτιλιακού diesel.

Προχώρησαν στον καταλογισμό και την επιβολή των προβλεπόμενων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, οι οποίες ανέρχονται συνολικά σε 8.855,76 ευρώ.

Η έρευνα των αρμόδιων αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να εντοπιστούν και τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση.