Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα ο 51χρονος φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι ένα πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα φέρεται να είχε αναπτύξει δραστηριότητα με διεθνή εμβέλεια, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 15.000 παραγγελίες σε περίπου 90 χώρες.

Πριν από την απολογία του βασικού κατηγορουμένου, ενώπιον των δικαστικών αρχών παρουσιάστηκαν ακόμη τέσσερα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Παράνομο εργαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου

Οι αρχές εκτιμούν ότι το παράνομο εργαστήριο λειτουργούσε τουλάχιστον τους τελευταίους έξι μήνες, κρυμμένο στο υπόγειο γνωστού φαρμακείου στο Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κλειδιά του χώρου φέρεται να είχαν συνολικά δέκα άτομα, μεταξύ των οποίων βιολόγοι και φαρμακοποιοί, που συμμετείχαν καθημερινά στην παρασκευή των προϊόντων.

Ο 51χρονος φέρεται να προωθούσε τα σκευάσματα ακόμη και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου παρουσιαζόταν ως πιστοποιημένος παρασκευαστής «χειροποίητων σκευασμάτων». Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εμφανιζόταν και ως ομιλητής σε διεθνή φόρουμ.

Καταγγελίες από Ελλάδα και εξωτερικό

Ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Σπύρος Σαπουνάς, ανέφερε ότι σε βάρος του φαρμακοποιού είχαν γίνει επανειλημμένες καταγγελίες, τόσο από την Ελλάδα όσο και από χώρες του εξωτερικού.

Οι καταγγελίες αφορούσαν τη διακίνηση και αποστολή παράνομων σκευασμάτων, γεγονός που οδήγησε τις αρχές στην εντατικοποίηση της έρευνας.

Στο μικροσκόπιο έχει μπει και εταιρεία με έδρα το Χαλάνδρι, ιδιοκτησίας Βρετανού υπηκόου, ο οποίος αναζητείται από τις αρχές. Η εταιρεία φέρεται να είχε ρόλο στη λειτουργία του δικτύου, στην προμήθεια πρώτων υλών και στη διαχείριση αποστολών.

Πρώτες ύλες αμφιβόλου προέλευσης

Από τα μέχρι στιγμής ευρήματα προκύπτει ότι οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνταν για την παρασκευή των προϊόντων ήταν αμφιβόλου προέλευσης.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η συνταγογράφηση να γινόταν μέσω «γιατρών φαντασμάτων», με στόχο να δοθεί επίφαση νομιμότητας στη διακίνηση των σκευασμάτων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το κύκλωμα φέρεται να είχε διακινήσει περισσότερα από 15.000 δέματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η αξία των προϊόντων που κατασχέθηκαν ξεπερνά τις 600.000 ευρώ, ενώ ο συνολικός τζίρος της παράνομης δραστηριότητας εκτιμάται ότι υπερβαίνει το 1 εκατ. ευρώ.

Κωδικές ονομασίες και διεθνείς αποστολές

Οι αρχές φέρονται να έχουν εντοπίσει χρήση κωδικών ονομασιών για τα προϊόντα, ώστε να παραπλανώνται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και να αποκρύπτεται η πραγματική φύση των συναλλαγών.

Η υπόθεση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της διεθνούς διάστασης που φαίνεται να είχε λάβει η διακίνηση των σκευασμάτων.

Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος του δικτύου, οι διαδρομές των χρημάτων, οι προμηθευτές πρώτων υλών και οι τελικοί παραλήπτες των προϊόντων.

Η υπερασπιστική γραμμή

Από την πλευρά της υπεράσπισης, συνήγορος μίας εκ των υπαλλήλων του φαρμακείου υποστήριξε ότι «δεν υπάρχουν τα ιδιαίτερα εκείνα χαρακτηριστικά που θα καθιστούσαν τη δράση τους ως εγκληματική».

Η υπεράσπιση αμφισβητεί τον τρόπο με τον οποίο αποδίδονται οι κατηγορίες στους εμπλεκόμενους, ενώ οι απολογίες αναμένεται να δώσουν νέα εικόνα για τη στάση των κατηγορουμένων απέναντι στα ευρήματα της έρευνας.

Ανησυχία για μη εγκεκριμένες ουσίες

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το περιεχόμενο των σκευασμάτων που εντοπίστηκαν στο παράνομο εργαστήριο.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται προϊόντα για απώλεια βάρους, σκευάσματα για τη στυτική δυσλειτουργία, αναβολικές ουσίες και προϊόντα φαρμακοδιέγερσης.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο, σύμφωνα με τις αρχές, είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις φέρεται να χρησιμοποιούνταν ουσίες που βρίσκονται ακόμη σε ερευνητικό στάδιο και δεν έχουν λάβει έγκριση για ευρεία χρήση.

Το γεγονός αυτό ενισχύει τους φόβους για σοβαρούς κινδύνους στη δημόσια υγεία, καθώς τα προϊόντα διακινούνταν χωρίς νόμιμο έλεγχο, με άγνωστη σύνθεση και αμφίβολη προέλευση πρώτων υλών.

Η απολογία του 51χρονου θεωρείται κρίσιμη για την πορεία της υπόθεσης, καθώς οι αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν πλήρως το δίκτυο παραγωγής, διακίνησης και αποστολής των παράνομων σκευασμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.