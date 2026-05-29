Στη σύλληψη ενός πολιτικού μηχανικού προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας στη Ρόδο, καθώς φέρεται να εξαπάτησε επιχειρηματίες του νησιού, αποσπώντας συνολικά 138.000 ευρώ, με πρόσχημα την ένταξή τους στον αναπτυξιακό νόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πολιτικός μηχανικός παρουσιαζόταν ως το κατάλληλο πρόσωπο για να διεκπεραιώσει τις σχετικές διαδικασίες, διαβεβαιώνοντας τα θύματα ότι μπορούσε να εξασφαλίσει την έγκριση των επενδυτικών τους σχεδίων. Για να γίνει μάλιστα πιο πειστικός, πραγματοποιούσε υποτιθέμενες τηλεφωνικές επικοινωνίες με αρμόδιες υπηρεσίες υπουργείων, προκειμένου να πείθει τους επιχειρηματίες – υποψήφια θύματα ότι η υπόθεσή τους εξελισσόταν θετικά.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από μήνυση που κατέθεσαν πριν από λίγες ημέρες οι επιχειρηματίες που έπεσαν θύματα του πολιτικού μηχανικού. Ο κατηγορούμενος φέρεται για σχεδόν μία διετία να ζητούσε διαρκώς έγγραφα, αλλά και χρηματικά ποσά, τα οποία – σύμφωνα πάντα με τη μήνυση – έφτασαν συνολικά τις 138.000 ευρώ.

Οι επιχειρηματίες αναφέρουν ακόμη ότι ο πολιτικός μηχανικός προσπαθούσε συστηματικά να τους πείσει πως η διαδικασία προχωρούσε κανονικά, μέχρι που κάποια στιγμή αντιλήφθηκαν ότι τίποτα δεν ισχύει και αποφάσισαν να τον καταγγείλουν.

Μετά την έκδοση εντάλματος από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, ο πολιτικός μηχανικός συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης.