Στη Μύκονο συνελήφθησαν τέσσερις αλλοδαποί ηλικίας 46 έως 50 ετών, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας του νησιού, με την κατηγορία της κατοχής και διακίνησης απομιμητικών προϊόντων με σκοπό την εμπορία.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αντιμετώπιση του παραεμπορίου και την προστασία των καταναλωτών. Κατά τη διάρκεια των ερευνών σε κατοικίες και οχήματα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 770 ευρώ σε μετρητά, καθώς και 1.739 είδη ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ που έφεραν πλαστά σήματα γνωστών εταιρειών.

Όπως προέκυψε, οι συλληφθέντες δραστηριοποιούνταν σε τουριστικές περιοχές και παραλίες του νησιού, όπου προσέγγιζαν επισκέπτες, κυρίως τουρίστες, και προωθούσαν τα προϊόντα ως γνήσια, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη.

Τα κατασχεθέντα αντικείμενα θα καταστραφούν, ενώ οι τέσσερις κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.